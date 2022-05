Bras et doigt amputés pour mariage forcé d’une mineure

Une tentative de mariage forcé d’une mineure de 15 ans a provoqué quatre (04) blessés la semaine dernière dans la commune de Kalalé, département du Borgou.

Une fille mineure de 15 ans en classe de 6è a échappé à un enlèvement la semaine dernière à Kalalé grâce à son frère et deux autres voisins.

Donnée en mariage par son père qui a reçu la dot depuis un an, une fillette a été interceptée par le prétendant aidé de ses acolytes.

Le prétendant ne serait pas à sa première tentative de kidnapping de la mariée, selon Frissons radio.

Le frère de l’adolescente qui la remorquait s’y est opposé. Une violente bagarre s’en est suivie.

Le frère a été molesté. L’avant-bras d’un des voisins du frère venu à la rescousse a été amputé. Le doigt du second voisin a été coupé dans la bagarre au cours de laquelle les protagonistes ont fait usage de machette. On dénombre au total quatre (04) blessés, selon la même source.

Pour l’heure, le parent qui a donné sa fille de 15 ans en mariage forcé est introuvable.

La police a ouvert une enquête.

M. M.

10 mai 2022 par