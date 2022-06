584 personnes dont Ajavon et Koutche recherchées par la justice

La justice béninoise recherche 584 personnes pour diverses infractions. Parmi ces personnes, il y a l’homme d’affaires Sébastien G. Ajavon, recherché pour ’’Trafic international de drogue’’ et l’ancien ministre des finances Komi Koutche, inculpé pour ’’Détournement de deniers publics, Abus de fonction, enrichissement illicite, corruption dans les passations de marchés publics, blanchiment de capitaux’’. Ces personnes sont appelées à répondre des faits qui leur sont reprochés devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Cette juridiction spéciale a émis des mandats d’arrêt contre les différentes personnes. Consulter l’intégralité de la liste des 584 personnes recherchées par la justice béninoise via ce lien https://justice.gouv.bj/personnes-recherchees.

28 juin 2022 par