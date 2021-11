Aïvo et Madougou jugés en décembre

Joël Aïvo et Reckya Madougou seront jugés respectivement les 06 et 10 décembre prochain. Poursuivis l’un pour « complot contre la sûreté de l’État et blanchiment », et l’autre pour « financement de terrorisme », ces deux personnalités seront fixés bientôt sur leur sort.

Joël Aïvo et Reckya Madougou, ont été arrêtés pour différents chefs d’accusation. En détention provisoire depuis quelques mois, ils seront fixés sur leur sort au terme du jugement du lundi 06 décembre, et du vendredi 10 décembre prochain.

Depuis quelques jours, plusieurs personnes arrêtées, à l’occasion de la dernière présidentielle, ont recouvré leur liberté et d’autres placées sous convocation.

F. A. A.

29 novembre 2021 par