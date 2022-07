Africa Jutes Bags s’installe à la GDIZ

Une usine de fabrication de sacs de jute va s’installer au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La signature de contrat de réservation a eu lieu ce jeudi 30 juin 2022 en présence du directeur général de la Société des investissements et de la promotion de l’industrie au Bénin (SIPI-Bénin), Létondji BEHETON.

Africa Jutes Bags, l’une des entités de la multinationale Africa Negoce Industries présente au Bénin et au Niger, rejoint le groupe des investisseurs présents à la GDIZ. Ceci, pour l’installation d’une unité de production de sacs de jute d’une capacité annuelle estimée à 25 millions. Le domaine acquis par le nouvel investisseur, couvre une superficie de 02 hectares. L’unité qui va s’installer à la GDIZ va réduire de façon considérable, la dépendance de l’Afrique de l’Ouest en ce qui concerne les sacs de jute importés d’Asie.

Par ailleurs, l’installation de l’usine de fabrication de sacs de jute intègre parfaitement l’écosystème de la GDIZ qui aura la plus grande zone de production de noix de cajou d’Afrique de l’Ouest. Les fils de jute qui seront importés du Bangladesh serviront au tissage des sacs de jute dans la zone. « Ces sacs seront ensuite fournis aux producteurs à travers le Bénin pour la collecte de noix de cajou. A la fin de la collecte, ces sacs seront acheminés vers la zone, reconditionnés et réutilisables la saison suivante. Jute Bags sera également disponible pour le cacao, le riz, l’oignon et d’autres produits agricoles à travers l’Afrique de l’Ouest. Africa Jute Bags générera plus de 1000 (mille) emplois directs et indirects au Bénin », renseigne le communiqué de presse rendu public au terme de la cérémonie de signature du contrat.

Le directeur général de la SIPI-Bénin a réitéré l’ambition de la GDIZ à l’occasion de la cérémonie de signature. Il s’agit selon Létondji BEHETON, de faire de la zone, un écosystème respectueux de l’environnement qui rende l’Afrique de l’Ouest autosuffisante dans tous les aspects de la transformation des produits agricoles du Bénin. « Grâce à ce partenariat signé avec Africa Jutes Bags, la GDIZ deviendra un acteur incontournable dans la production d’emballages Made in Benin, biodégradables, recyclables et adéquats pour le secteur agricole sur le plan national et international », s’est-il réjoui.

Africa Jutes Industries, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits agricoles. Elle est officiellement la 30ème entreprise à investir dans la GDIZ.



