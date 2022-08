Adjidja FC renforce son effectif avec 05 nouveaux joueurs

La saison 2022-2023 de la Ligue professionnelle de football (Ligue Pro) démarre le 24 septembre prochain. A un mois de la compétition, le club Adjidja a signé 05 nouveaux joueurs.

Pour la saison 2022-2023 de la Ligue Pro, Adjidja étoffe son effectif avec deux attaquants, un milieu de terrain, un défenseur et un gardien de but.

Au niveau de l’attaque, les militaires du club Adjidja ont fait appel à Ibrahim Koné de la Côte d’Ivoire et Bassory Tanou du Burkina Faso. L’Ivoirien âgé de 27 ans a fait ses preuves à Coton FC, et plusieurs autres clubs de la sous-région notamment, Sabe sport, FC San Pedro de la Côte d’Ivoire, As Douane du Burkina.

A ses côtés, le jeune Bassory Tanou, précédemment au Sahel Sporting Club de Niamey. Âgé de 22 ans, il a évolué au sein du club Alkhaeej (Ligue2 Dubaï) avec qui il a fini en tant que meilleur buteur. Il a aussi fait ses preuves à Racing club de Bobo, l’As Douane et la Kozaf Académie football club.

Pour animer le milieu de terrain, Zoumana Dagnogo est recruté. C’est un joueur qui connait bien le football béninois. Il a évolué à Béké FC et à l’As Police.

Pour enrailler les velléités des attaques adverses, Adjidja FC a préféré César Sanou à la défense. Il a remporté avec Salitas, le championnat et la coupe du Burkina en 2018. Enfin, Katchon Abiola, ancien joueur des Dragons de l’Ouémé, a gagné la confiance des militaires pour la prochaine saison de la Ligue Pro.

Tous ces joueurs ont signé leurs contrats avec Adjidja football club la semaine écoulée.

F. A. A.

23 août 2022 par ,