40 places de formation professionnelle disponibles

L’Ambassade du Royaume du Maroc à travers la Direction Générale de l’Office de Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail (OFPPT) met à la disposition du gouvernement béninois au titre de l’année académique 2022-2023, quarante (40) places de formation professionnelle. L’information a été rendue par un communiqué du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le Maroc offre au titre de l’année académique 2022-2023, quarante (40) places de formation professionnelle dont trente (30) places avec bourses dans différentes filières et dix (10) places sans bourse dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

Les bénéficiaires desdites bourses doivent se conformer strictement aux prescriptions de la nouvelle orientation de gestion des bourses étrangères. Il faut être titulaire du baccalauréat de l’année 2021. Les élèves en classe de terminale pourront postuler sous réserve de l’obtention du baccalauréat, mais néanmoins, ils doivent réunir une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 au cours de cette année académique. La date limite de dépôt des dossiers est fixé au lundi 27 juin 2022. Lire les conditions d’admission, les pièces à fournir et les filières retenues.

