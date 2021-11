Deux nouveaux organes créés pour le contrôle et la bonne gouvernance

Le Président de la République Patrice Talon a institué par décret deux nouveaux organes de renforcement du système de contrôle et de gouvernance.

Le Comité de maîtrise des risques et le Comité d’audit interne ont été mis en place à la Présidence de la République par décret en date du 13 octobre 2021.

Le Comité de maîtrise des risques a pour mission de définir et d’accompagner la mise en place des procédures ou mesures visant la sécurité, l’efficacité et l’efficience des directions centrales, techniques et autres structures rattachées ou sous tutelle de la présidence de la République ; de définir la politique de contrôle interne sur les risques liés à la gestion des politiques publiques en lien avec la présidence de la République ; d’établir la cartographie des risques.

Quant au Comité d’audit interne, sa mission est de veiller au bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l’égide du Comité de maîtrise des risques. Il a également pour mission de définir la politique d’audit de la présidence de la République ; de s’assurer de la qualité des dispositifs de contrôle interne visant à garantir la maîtrise des risques liés à la mise en œuvre des politiques publiques ; d’approuver le programme annuel des contrôles ou audits du Bureau d’Analyse et d’Investigation ; d’approuver le programme d’assurance qualité de l’audit interne de la présidence de la République ; de veiller au suivi des actions.

Le Comité d’audit interne est placé sous tutelle du Bureau d’Analyse et d’Investigation et le Comité de Maîtrise des Risques est sous la tutelle de la Présidence de la République.

M. M.

9 novembre 2021 par ,