Deux morts et d’importants dégâts à Savalou

D’importants périmètres de cultures ont été détruits et des pertes en vies humaines ont été enregistrées la semaine écoulée dans plusieurs villages de la commune de Savalou à cause de la montée brusque des eaux.

La crue dicte sa loi ces derniers jours dans plusieurs villages de la commune de Savalou.

Envahies par les eaux, quarante habitations se sont écroulées à Zado, un village de la commune ; des hectares de cultures vivrières dont le maïs, le haricot, l’igname ont été détruits. Certains villageois sont sans abris à cause de l’eau qui est sortie de son lit, selon Luc Adjo, conseiller du chef de village de Zado.

C’est la même situation qui prévaut dans tous les villages dont Lobogohè et Dagadohor.

Le maire de la commune de Savalou Delidji Houindo a indiqué au micro de Frissons radio que la crue a causé la mort de deux (02) personnes. « Les voies sont fortement dégradées. Les ouvrages de franchissement réalisés pour drainer l’eau ont été submergées et certaines voies ont été entièrement coupées comme le village Adjoya dans l’arrondissement de Tchèti. Aujourd’hui même à vélo, vous ne pouvez plus y accéder et le pont a été coupé. Pour aller dans l’arrondissement de Gobada aujourd’hui à véhicule, c’est pas possible. L’axe Tchètin-Doumè-Ottola est entièrement dégradée et l’axe Savalou-Ouèssè-Sogodomè en passant par Iroko est impossible. Il y a eu des villages qui ont été envahis par l’eau. Des maisons se sont écroulées », a expliqué le maire Delidji Houindo.

Pour l’hydrologue Ernest Amoussou, il s’agit d’une montée précoce des eaux. « Nous ne sommes pas encore en période de pluie, parce qu’il faut attendre septembre ou octobre », a précisé l’hydrologue qui lie la cause de ces crues à une mauvaise occupation des espaces.

M. M.

25 août 2022