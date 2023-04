15 nouveaux épidémiologistes de terrain niveau intermédiaire au Bénin

Le Bénin compte de nouveaux épidémiologistes de terrain, niveau intermédiaire. Plusieurs agents du ministère de la santé et du ministère de l’agriculture ont reçu leurs certificats au terme d’une formation de 09 mois la semaine écoulée à Grand-Popo.

Grand soulagement pour des agents du ministère de la santé et du ministère de l’agriculture qui accèdent désormais au titre d’épidémiologiste de terrain, niveau intermédiaire. Au nombre de 15, ils ont reçu leurs certificats de fin de formation le 20 avril 2023 à Grand-Popo. La cérémonie officielle de remise de certificats a été marquée par la présence de plusieurs personnalités dont des partenaires techniques et financiers.

La session de formation organisée à l’intention des récipiendaires entre dans le cadre du programme Global Health Security Agenda, financé par CDC Atlanta. Elle a duré 09 mois, et ponctuée de plusieurs étapes, notamment la sélection des participants et des mentors, la formation des mentors, le déroulement des modules de formation, les activités sur le terrain, les travaux de groupe, etc.

De sources proches des organisateurs, cette nouvelle cohorte d’épidémiologistes porte à 24, le nombre d’épidémiologistes au Bénin.

26 avril 2023 par ,