10 investisseurs et 11 milliards de F CFA déjà mobilisés par GDIZ pour le Bénin

Glo-Djigbe Industrial Zone (GDIZ) est heureux d’annoncer à travers un communiqué qu’elle compte à ce jour dix investisseurs en son sein. Au nombre de ces partenaires, les grands groupes comme, ORYX – SYRRUS- SIBP - M.AUTO – FHC MEDICA – JNP – GROUPE AIGLE – PORTEO – SIDDHI PHARMA – PIERRE NAT, ont déjà signé leur contrat et réservé leur espace sur la zone. Ces investisseurs d’envergure, toutes industries confondues développeront des usines qui permettront de transformer localement les ressources naturelles béninoises. Ils généreront une forte valeur ajoutée pour le Bénin et créeront 12.000 emplois directs d’ici fin 2022. Ces signatures démontrent de l’intérêt que les investisseurs locaux et étrangers portent pour Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ).

GDIZ est l’un des écosystèmes industriels les plus sophistiqués d’Afrique de l’Ouest avec des solutions complètes proposées aux clients pour une logistique efficace vers et depuis la zone, des solutions d’entreposage et de manutention de premier ordre, un système jetable des déchets de classe mondiale pour une gestion respectueuse de l’environnement de déchets industriels. GDIZ met à disposition des groupes industriels implantés sur la zone, une large gamme d’avantages fiscaux et d’infrastructures modernes facilitant la création de chaînes de valeur à partir des ressources agricoles locales, comme notamment le coton, la noix de cajou, le soja, l’ananas et le karité. Grâce à l’installation de ces partenaires économiques sur la GDIZ, le Bénin développera son potentiel économique à travers la mise en place d’infrastructures facilitant la transformation des matières premières concernées et l’exportation des produits finis. La construction de la zone industrielle a débuté en février 2021, et sera achevée d’ici fin 2022. Parmi les infrastructures et les installations en cours de construction, on peut citer : une caserne de pompiers, des stations-service, une sous station électrique, une usine de traitement des eaux, un espace d’entreposage de 100 000 m² et un accès à la fibre optique.

De nouveaux investisseurs seront bientôt annoncés et de nombreux autres suivront la dynamique enclenchée afin de faire de GDIZ un hub de la sous-région, et un moteur de l’économie et de l’industrie Béninoise.

Comme l’avait souligné Laurent Gangbes, directeur général de l’APIEx, lors de la cérémonie de lancement des travaux, la GDIZ « est conçue pour être une zone industrielle moderne, respectueuse des normes environnementales et sociales les plus élevées, et destinée à fournir des services aux différentes industries. Avec GDIZ, le Bénin deviendra la plateforme industrielle incontournable de l’Afrique de l’Ouest. »

Glo-Djibé Industrial Zone (GDIZ), développé par la Société d’Investissement et de Promotion de L’Industrie - BENIN (SIPI BENIN), est une joint-venture entre Arise Integrated Industrial Platforms (IIP), Africa Finance Corporation (AFC), et le République du Bénin.

GDIZ est une zone industrielle dynamique de 1 400 hectares (phase 1 : 692 ha) développée par la ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) qui compte parmi ses infrastructures plusieurs zones industrielles en Afrique, notamment au Gabon (Gabon Special Economic Zone) et au Togo (Plateforme Industrielle d’Adétikope) et dans d’autres pays du continent. GDIZ deviendra sans conteste une des plateformes industrielles les plus performantes de la sous-région avec la création de plus de 300 000 emplois, y compris des emplois industriels pour les femmes.

