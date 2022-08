10 actions phares du président de Chacus à la FBF 2022-2026

En lice pour le renouvellement du Comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football (FBF) sur l’unique liste ‘’Allons plus loin’’, l’actuel président de la FBF Mathurin de Chacus a décliné sa vision des quatre prochaines pour le football et ses acteurs.



Mathurin de Chacus, s’il est élu au soir du 20 août prochain à la présidence de la Fédération Béninoise de Football (FBF), mettra en œuvre dix (10) actions phares.

Le président de la FBF entend, pour le mandat 2022-2026, renforcer le développement du football à la base par l’organisation des championnats de catégories d’âge (U15, U17, U20) ; rendre fonctionnels les centres techniques régionaux de formation et mettre en place des centres de perfectionnement dans chaque département ; poursuivre la formation et le recyclage des acteurs (Entraîneurs, Arbitres, SG des clubs) pour le passage des examens et l’obtention des diplômes et grades ; organiser et dynamiser la Direction Technique Nationale ; organiser la participation de façon tournante des présidents de clubs aux voyages des équipes nationales, le sponsoring et le marketing au profit des clubs ; soutenir la participation des Clubs aux compétitions africaines ; organiser après chaque saison sportive une cérémonie de célébration et récompenses des meilleurs acteurs.

La FBF sera dotée d’une Radio et d’une Télévision, selon le programme de Mathurin de Chacus, candidat de la liste unique ‘’Allons plus loin’’.

L’élection pour le renouvellement du Comité exécutif de la FBF se tiendra le 20 août prochain.

