Voici le sujet qui s’invite au débat à l’Assemblée

La première session ordinaire de l’année 2022 de l’Assemblée nationale s’est ouverte, jeudi 14 avril 2022. Dans son discours d’ouverture le président de l’Assemblée, Louis Gbèhounou Vlavonou a fait savoir l’intérêt des députés de la huitième législature pour une situation qui préoccupe les Béninois.

« La hausse généralisée et parfois exponentielle des prix de tous les biens et services de base » qui sévit au Bénin à l’instar des autres pays préoccupe les députés de la huitième législature. C’est ce qu’a souligné Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, jeudi 17 avril 2022 à l’ouverture de la première session ordinaire 2022 du parlement. « Comme vous le savez, la présente session s’ouvre dans une conjoncture particulièrement difficile, complexe et préoccupante. En effet, à l’instar d’autres pays de la sous-région et même à l’international, alors que le Bénin faisait déjà héroïquement face aux effets pervers et conjugués de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 d’une part, et des attaques liées à l’extrémisme violent dans certains Etats voisins et même à ses propres frontières septentrionales, d’autre part, il s’est trouvé brutalement confronté, comme la plupart des autres pays de la planète, à une hausse généralisée et parfois exponentielle des prix de tous les biens et services de base », a indiqué Louis Gbèhounou Vlavonou, dans son discours d’ouverture.

Le président du parlement a salué le chef de l’Etat Patrice Talon et son Gouvernement pour leur promptitude et l’efficacité des mesures prises pour contrer la cherté accrue avec la crise russo-ukrainienne qui a fait croître « les coûts des hydrocarbures, de l’énergie, des intrants agricoles, du fret maritime, du blé et de nombreux produits industriels, mais aussi ceux des céréales cultivées localement mais avec des intrants agricoles importés ». Louis G. Vlavonou a également salué le courage et l’esprit citoyen dont le laborieux peuple béninois fait montre face à la cherté des produits.

M. M.

15 avril 2022 par ,