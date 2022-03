Romain C. Ahlinvi primé par ‘’Restore the 4th power’’

Les lauréats au concours ‘’Restore the 4th power’’ financé par l’ambassade des Etats-Unis au Bénin ont reçu leurs prix dans l’après-midi de ce vendredi 11 mars 2022 à la Maison des médias à Cotonou. Parmi les lauréats, le journaliste Romain Cokou Ahlinvi du quotidien en ligne 24 heures au Bénin s’est distingué par l’une de ses productions sur la traite des enfants.

« Des mineurs exploités dans les carrières de gravier à Lokossa », c’est le titre de l’enquête réalisée par Romain Cokou Ahlinvi dans le cadre du projet ‘’Restore the 4th power’’, financé par l’ambassade des Etats-Unis. La production du journaliste a retenu l’attention du jury composé de professionnels des médias de renom, et autres experts dans la thématique ‘’La traite des femmes et des enfants au Bénin’’. Pertinence du sujet, l’originalité du sujet, et la démarche professionnelle, sont les principaux critères sur la base desquels le jury a tranché. Et Romain Cokou Ahlinvi suivant le classement, est en pole position dans la thématique relative à la traite des enfants.

« Je suis franchement surpris mais je suis très heureux. En descendant dans les carrières de graviers pour parler des conditions de vie et de travail de ces centaines d’enfants qui sont, très tôt, devenus les « parents » de leurs parents, j’étais très loin d’imaginer que j’en aurai un prix un jour », a confié le journaliste. Son objectif en produisant l’enquête, était de montrer à la face du monde que l’atteinte de l’ODD4 avait du plomb dans l’aile et que des enfants subissaient dans les carrières de graviers « l’une des pires formes d’exploitation du travail des enfants ». « Je suis simplement fier que cette histoire retienne l’attention des gens avertis », a ajouté Romain Ahlinvi avant de remercier la coordination du projet "Restore the 4th power", l’ambassade des Etats-Unis au Bénin et surtout la direction de 24 Heures au Bénin qui met les moyens à disposition pour la production d’enquêtes. Il a dédié le prix à tous les enfants qui voient leur chance d’aller à l’école de façon qualitative s’estomper au jour le jour et à tous les journalistes qui s’échinent jours et nuits, pour produire des articles de qualité sur les maux qui minent lasociété béninoise.

Le coordonnateur du projet ‘’Restore the 4th power’’ a remercié les participants pour leurs différentes productions. Certaines d’entre elles, seront publiées sur un site internet qui sera créé très prochainement dans le cadre du projet en vue de leur valorisation, a informé Marcel Zounmènou. Il a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à l’ambassade des Etats-Unis pour la confiance placée en sa personne. Le financement obtenu dans le cadre du projet à l’en croire, est estimé à 20.000 dollars, et les récipiendaires ont eu droit à une sorte de bourses pour financer leurs recherches.

Franck Kpotchémè après avoir salué l’initiative a invité les journalistes à plus de professionalisme. Le journalisme aujourd’hui est menacé, a-t-il fait savoir observant l’évolution du monde. Et ceci, en raison des pressions des réseaux sociaux, la pression des web activistes, et la pression du journaliste citoyen. Le conseiller à la HAAC reste toutefois convaincu que le journalisme ne disparaitra jamais. Et pour que cela, n’arrive, il a invité les journalistes au professionnalisme, et à se démarquer des utilisateurs de réseaux sociaux.

Quelques images











F. A. A.

11 mars 2022 par ,