Plus de 15 millions de dollars pour la sécurité au Bénin

L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan a annoncé, ce mercredi 06 juillet 2022, une hausse du financement pour la coopération avec le Bénin en matière de sécurité, à hauteur de plus de 15 millions de dollars, soit plus de 7,5 milliards FCFA.

Renforcement du soutien des Etats-Unis en matière de sécurité au Bénin. A l’occasion du 246e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis, l’ambassadeur Brian Shukan a annoncé une augmentation du financement pour la coopération en matière de sécurité à hauteur de plus de 15 millions de dollars (soit plus de 7,5 milliards FCFA) cette année.

« Les Etats-Unis sont fiers de soutenir les forces de sécurité du Bénin pour patrouiller efficacement ses frontières et promouvoir une meilleure coopération entre ces forces et vos communautés », a déclaré l’Ambassadeur des États-Unis. Le Bénin ajoute-t-il peut continuer à compter sur les Etats-Unis comme partenaire dans sa lutte contre l’insécurité sur tout le territoire.

« Au titre de la coopération militaire axée sur la solidarité internationale et le soutien à la politique de défense et de sécurité du Bénin, plusieurs officiers béninois participent régulièrement aux Etats-Unis d’Amérique à divers programmes de renforcement des capacités », a rappelé le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin

Eric Jean-Marie Zinsou annonce que le Bénin tout comme d’autres pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, va bénéficier d’un soutien annuel et multiforme durant les cinq prochaines années. Ce soutien d’environ 20 à 30 millions de dollars US sera accordé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité.

