Les Ecureuils défient les Taifa Stars ce jeudi

Les Ecureuils du Bénin affrontent ce jeudi 07 octobre 2021 à Dar es Salam, les Taifa Stars de la Tanzanie. Dimanche 10 octobre, trois jours après, les deux équipes vont se retrouver à Cotonou au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou pour le match retour. Cette double confrontation entre les deux sélections s’inscrit dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires du mondial Qatar 2022.

L’objectif de la double confrontation face à la Tanzanie selon le technicien français, Michel Dussuyer est de « prendre le maximum de points ». Convaincu de l’état de sa troupe, il a rassuré avoir « des arguments à faire valoir pour y parvenir », malgré l’absence des cadres tels que Cèbio Soukou et Sessi d’Almeida. L’entraîneur béninois a par ailleurs exhorté ses poulains à rester concentrés sur ce match et à l’aborder avec beaucoup d’ambition. « La Tanzanie chez elle est très dangereuse sur le plan offensif », a-t-il averti avant d’inviter ses joueurs à faire preuve de rigueur et d’efficacité face à cette sélection leader du groupe J.

Le match contre la Tanzanie démarre à 13h JMT au Benjamin Mkapa Stadium.

En quatre confrontations entre les deux sélections, le Bénin totalise deux victoires contre une pour la Tanzanie et un match nul. Les Ecureuils ont obtenu ces deux victoires en battant la Tanzanie (aller-retour) lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Tunis 2004. La dernière rencontre entre les deux équipes à Dar es Salam remonte au 12 octobre 2014 en amical et s’est soldée par l’unique victoire des Taifa Stars sur les Ecureuils par le score de 4-1.

F. A. A.

6 octobre 2021 par