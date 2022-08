Les 10 établissements à 0% d’amis au BAC 2022

Une dizaine d’établissements d’enseignement secondaire au plan national ont enregistré 0% de taux d’admis au Baccalauréat 2022. Il s’agit dans le département du Borgou de : CP Divine providence de Parakou qui a présenté 9 candidats pour 0 admis ; CP La cité de la réussite de Kalalé avec 0 admis pour 3 inscrits.

Dans le département de l’Atlantique, le CP St Rodrigue / Calavi (5 présentés) ; CP Cramer / Calavi (4 présentés) ont enregistrés 0 admis.

Dans le département du Littoral, il s’agit de UP Le Raccourci / Cotonou et du CEG des sourds d’Akogbato / Cotonou qui ont présentés chacun 3 candidats pour un taux de réussite de 0%.

CP Le défi / Grand-Popo dans le département du Mono a enregistré 0 admis pour 4 candidats présentés.

Dans l’Ouémé, on a CP Le cerveau / Sèmè-Podji (2 inscrits).

Le département du Zou avec l’UP St Paterne / Zogbodomey a enregistré un établissement à 0 admis pour un seul candidat présenté.

2 août 2022