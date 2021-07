Le lions club Cotonou Azur et l’Ong Assistance humanitaire font œuvre utile

Le lions club Cotonou Azur vient de réitérer son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Avec l’appui de l’Ong Assistance humanitaire internationale (Ahi), il a offert, mardi 27 juillet 2021, aux centres de santé de Pobé, Adja-Ouéré et Kétou dans le département du Plateau un important lot de matériel de santé.

Estimé à plus de 100.000.000 FCfa, le don offert aux centres de santé des Communes de Pobé, Adja-Ouéré et Kétou dans le département du Plateau est constitué d’une ambulance, d’un équipement complet de consultation ophtalmologique et de petits équipements médicaux et consommables médicaux. Initiative de lions club Cotonou Azur et de l’Organisation non gouvernementale Assistance humanitaire internationale ce don permettra la prise en charge efficiente des usagers desdits centres de santé. Au centre de santé d’Adja-Ouèrè, le partenariat Lions Club Cotonou Azur et de l’Ong Ahi a permis d’offrir à la Commune une ambulance en vue de lutter contre la mortalité des femmes. Tour à tour, le maire de la Commune, Cyrille Adegbola, et le médecin chef ont remercié les donateurs. Ils ont saisi l’occasion pour formuler d’autres doléances. Il s’agit entre autres de matériels roulants pour la supervision des centres de santé de la Commune, de la construction de nouveaux bâtiments dans le centre de santé communal, de la mise à disposition d’équipements de laboratoire, de boîte de pansement, d’un aspirateur etc. Le Lion Maximin d’Almeida, président de la zone 16, après avoir exhorté à l’utilisation rationnelle des équipements et matériels de santé, a rassuré du retour dans la Commune du Lions club avec les bras chargés.

Après la réception d’une unité complète d’ophtalmologie, Funke Félicienne Tayewo, médecin cheffe du centre de santé de Kétou, a fait savoir que cet important don permettra de rehausser le niveau du plateau technique sanitaire de la Commune. Représentant l’édile de la ville, Chola Moussouho, a transmis les remerciements du Conseil communal de Kétou aux donateurs. Il a, par ailleurs rassuré qu’un bon usage sera fait de ce don. Bertin Affognon, représentant l’Ong Ahi, a pour sa part souhaité que l’unité d’ophtalmologie soit rapidement installée et que la prochaine campagne d’opération gratuite de cataracte qu’organise le Lions club Cotonou Azur ait lieu dans la Commune cette année. « On ne va pas loin dans la vie si on ne commence pas d’abord par faire quelle chose pour quelqu’un d’autre ». C’est par citation du fondateur du Lions club international que le Lion Arouna Rufino Adéyêmi, président du Lions club Cotonou Azur a planté le décor. Il explique que la vue faisant partie des œuvres phares du Lions club, le don de ce matin sera d’une utilité à la population de Kétou. Il exhorte à l’utilisation efficiente du don pour le bonheur de la population. Au nom de la population de Kétou, le président de l’Association de développement de Kétou, Ramanou YESSOUFOU, a remercié les donateurs tout en implorant la bénédiction céleste sur eux. Avant de conclure, il a formulé la doléance de l’organisation gratuite des opérations ophtalmologiques à l’endroit de la population.

A Pobé, la délégation du Lions club Cotonou Azur, avec les membres du Leo club Cotonou Tolérance, se sont rendus au bureau de zone sanitaire Pobé, Adja-Ouéré, Kétou. Ici, le don, composé de petits équipements médicaux et de consommables médicaux a été réceptionné par le coordinateur de la zone Pak, Armand BALLEY.

Idelphonse Adokpézin

29 juillet 2021 par