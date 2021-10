Les Écureuils dames éliminées par les Juments

Le match retour entre le Bénin et le Burkina comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine, Maroc 2022 a été joué, ce dimanche 24 octobre 2021, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

3 buts à 1 en faveur du Burkina-Faso. C’est le score de la rencontre entre l’équipe féminine des Ecureuils du Bénin et les Juments du Burkina Faso dans le cadre du match retour comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine, Maroc 2022.

Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo (Bénin) a servi de cadre à la rencontre dans la soirée du dimanche 24 octobre 2021.

Battues à l’aller par les joueuses burkinabè sur le score de 2 buts à 1, le 20 octobre dernier au stade Robert-Champroux de la Côte d’Ivoire, les Ecureuils Dame du Bénin sont éliminées.

Les points culminés des deux rencontres font 5-2 en faveur du Burkina.

Le Bénin ne pourra pas participer au second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine, Maroc 2022.

Marc MENSAH

24 octobre 2021 par