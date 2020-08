Kashamu Buruji alias Kasmal Daewoo décédé ce samedi

L’ancien sénateur et homme d’affaires Buruji Kashamu connu au Bénin sous le nom de Kasmal Daewoo est mort. M. Kashamu est décédé samedi au First Cardiology Consultants Hospital de Lagos, a confirmé son ami et ancien collègue au Sénat, Ben Murray-Bruce.

« Je viens de perdre mon bon ami de toujours à # COVID19. Jusqu’à sa mort, le sénateur Buruji Kashamu et moi étions inséparables. Il est décédé aujourd’hui chez First Cardiology Consultants, à Lagos. Que sa douce âme repose en paix. Je prie sa famille et ses proches d’avoir le courage de supporter cette lourde perte », a écrit M. Murray-Bruce sur Twitter.

La cause du décès n’était pas immédiatement claire, bien que l’ancien législateur ait été signalé comme étant malade du COVID-19, l’infection respiratoire mortelle causée par le coronavirus.

Le Nigéria a jusqu’à présent enregistré plus de 45 000 infections depuis le déclenchement de la pandémie en février. M. Kashamu était le fondateur de Western Lotto Limited, l’un des opérateurs de loterie du Nigéria. Il a été sénateur représentant Ogun East à la huitième Assemblée nationale et a été recherché pendant des années aux États-Unis pour des infractions liées aux drogues. Il a toujours nié les actes répréhensibles.

https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/407620-breaking-former-nigerian-senator-buruji-kashamu-is-dead.html

