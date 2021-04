Le magistrat Justin Gbènamèto réhabilité

Réhabilité en 2019 sur décision de la Cour constitutionnelle, le magistrat Justin Gbènamèto a retrouvé le sourire. Sa carrière est reconstituée par décret signé par le chef de l’Etat Patrice Talon, le ministre de la Justice Sévérin Quenum et Romuald Wadagni ministre des Finances en date du 30 septembre 2020 et publiée mi-novembre.

Justin Gbènamèto est admis au grade A1-12 à la date du 17 juin 2018, selon les informations.

Justin Gbènamèto a été radié en 2014 par le Conseil Supérieur de la Magistrature en 2014 dans l’affaire de tentatives d’empoisonnement et de coup d’État intervenue sur la personne de l’ex- président Boni Yayi.

M. M.

31 décembre 2020 par