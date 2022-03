Georges Bada en Europe pour une opération chirurgicale

Disparu du Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022, l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi se serait rendu en Europe pour des soins. Dans un entretien rapporté par Lebeninois libéré, Georges Bada informe être en Europe pour des soins, et qu’il pourra rentrer au pays purger sa peine.

« Je suis présentement en Europe pour suivre mon opération. Des gens ont voulu me tuer. Mais j’ai choisi de vivre », a confié l’ex maire d’Abomey-Calavi. Sa disparition du CNHU-HKM, vendredi dernier, serait liée à une intervention chirurgicale que le plateau technique de l’hôpital pourrait-on dire, ne rassure pas.

L’opération chirurgicale est prévue pour lundi prochain, et le fugitif compte partager les images pour rassurer l’opinion publique.

Une fois que l’opération sera faite, il pourra selon ses propos, revenir au Bénin purger sa peine.

Mêlé dans une affaire foncière, Georges Bada a été condamné à une peine de 06 ans de prison, et 05 millions FCFA d’amende par la CRIET. En détention à la prison civile d’Abomey-Calavi depuis quelques mois, il a été admis au CNHU-HKM, d’où il s’est enfui pour se réfugier en Europe.

F. A. A.

19 mars 2022 par ,