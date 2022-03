Etude de faisabilité de la création d’un centre technique agro-alimentaire

En Conseil des ministres ce mercredi 02 mars 2022, le gouvernement a décidé de réaliser une étude de faisabilité de la mise en place d’un centre technique agro-alimentaire.

L’Etat veut donner un coup d’accélérateur au secteur agro-alimentaire béninois à travers la mise en place d’un centre technique. Selon le Conseil des ministres « la plupart des entreprises du secteur agro-alimentaire, formelles ou informelles sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s’ouvrir sur l’international ». Les causes énumérées sont entre autres le manque de professionnalisme de leur personnel, le non-respect des bonnes pratiques d’hygiène et de production et l’absence d’équipements modernes et performants.

« En vue d’accompagner ces entreprises pour l’amélioration de la qualité de leurs produits ainsi que pour la mise aux normes de ceux-ci, le Gouvernement a décidé de missionner un groupe de travail pour actualiser les études de faisabilité sur le Centre technique agro-alimentaire et faire ressortir la meilleure option adaptée à l’environnement économique actuel », informe le Conseil des ministres. Le Conseil a décidé de la contractualisation avec un cabinet expérimenté. Le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche prendront toutes les dispositions nécessaires à cette fin.

A.A.A

