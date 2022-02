Abimbola satisfait des préparatifs à la présidence

Les préparatifs de l’exposition des 26 œuvres d’art sont en cours au Palais de la Marina. Le ministre de la Culture Jean Michel Abimbola et son collègue en charge des infrastructures ont constaté les dispositions prises pour une exposition réussie.

L’équipe gouvernementale et les responsables des structures en charge de l’organisation (agences Galerie nationale, ANPT et ANECSMO, experts des questions de sécurité, forces de défense et de sécurité notamment la Garde Républicaine, Sapeurs-pompiers, Police Républicaine, membres du comité des évènements culturels artistiques et touristiques, historiens, sachants, logisticiens et scénographes) ont visité les compartiments du plan prévu dans le cadre de l’exposition publique des 26 œuvres d’art. Ils ont constaté les travaux de mise en place des œuvres d’art à la salle d’exposition contemporaine.

Le ministre s’est également assuré du dispositif d’accueil des visiteurs et de leur guidage, la disponibilité et la qualité des médiateurs culturels, la mise en place des extincteurs, la formation des agents sur les premiers gestes et autres.

Pour Jean-Michel Abimbola, « l’exposition diptyque se veut l’acte 2 du retour des œuvres pour occuper la scène diplomatique, politique et artistique ».

A.A.A

6 février 2022 par