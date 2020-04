Le Gouvernement prend acte du classement 2020 de RSF

Le Bénin devient de plus en plus un mauvais élève en matière de la liberté de presse selon le dernier classement rendu public par Reporters Sans frontières (RSF). Quelques jours après cette publication de l’Organisation non gouvernementale, le régime de la Rupture prend acte dudit classement et promet garantir une presse libre aux citoyens. Alain Orounla, ministre de la Communication et de la poste l’a précisé ce lundi 27 avril 2020 sur la télévision nationale (ORTB) dans "Temps des moissons", l’émission dédiée aux 4 ans de la Rupture.

Le Bénin a chuté de 17 places soit 113ème en 2020 contre 96ème en 2019 en matière de liberté de presse selon le classement 2020 de Reporters sans frontières. Dans un commentaire sur ce classement qui porte à croire que la liberté de presse est mise à mal au Bénin, la position du porte-parole du gouvernement Talon est claire.

< >, commente le ministre de la Communication et de la poste. Pour Me Alain Orounla, le régime Talon n’a aucune intention de nuire aux journalistes mais au contraire s’évertue pour leur créer des conditions propices à l’exercice de leurs activités. < >, a-t-il assuré. Le porte-parole du gouvernement précise que tout acte ou propos diffamatoire dans la presse est condamné par le code de l’éthique et de déontologie de la presse. < >, prévient le ministre.

Boniface CAKPO

28 avril 2020 par