ECOBANK facilite les services bancaires avec le code USSD *826#

Permettre aux clients de bénéficier où qu’ils se trouvent, des services financiers et bancaires de qualité, ECOBANK BENIN en fait une priorité. L’institution financière a procédé au lancement du code USSD dans l’après-midi de ce vendredi 05 août 2022. Ce nouveau code facilite l’accès au service Mobile Banking de la banque à toutes les couches de la population.



Après le lancement de l’application ECOBANK MOBILE en 2017, ECOBANK BENIN étend ses services à toutes les couches de la population sur tout le territoire national. Avec le nouveau code USSD, tout client disposant d’un téléphone basique sans connexion internet peut bénéficier des services de la banque. Ceci, grâce à l’identité *826#.

Ce nouveau canal selon le Directeur général de ECOBANK BENIN, contribue aussi bien à l’amélioration de l’inclusion financière qu’à l’augmentation du taux de bancarisation, par l’accès de tous les services financiers mobiles. Elle a été mise en place dans l’optique d’atteindre le plus grand nombre de personnes défavorisées, et surtout ceux n’ayant pas la possibilité de télécharger l’application ECOBANK MOBILE via une connexion internet, a précisé Lazare NOULEKOU. « ECOBANK BENIN en s’investissant dans le projet avec ses différents partenaires techniques (MTN-Bénin et Moov Africa), permet à toutes les couches défavorisées d’accéder facilement et aisément au Mobile Banking », a-t-il précisé.



Le lancement du code USSD, poursuit le Directeur général de ECOBANK BENIN, permettra de soulager à plusieurs niveaux, toutes les couches défavorisées des zones rurales car, il leur donne la possibilité d’accéder au Mobile Banking avec un téléphone basique sans connexion internet. « Le service est à la portée de tout le monde quel que soit le téléphone que la personne utilise », a souligné Lazare NOULEKOU.

A l’en croire, ECOBANK est un acteur majeur de digitalisation au Bénin. A ce titre, il a réitéré l’engagement de la banque à accompagner tous les services, et les services publics particulièrement.

Le Directeur général de ECOBANK BENIN dit être convaincu que le nouveau canal d’accès aux services financiers et bancaires satisfait « un besoin réel et rencontrera l’adhésion de toute la population béninoise ».

Il a exprimé ses remerciements à l’ARCEP, aux différents partenaires et au gouvernement béninois pour avoir placé le numérique au cœur de son agenda politique ; ce qui permet désormais à la population rurale d’accéder aisément de partout et sans difficultés, aux services bancaires financiers mobiles.

A propos du code USSD

Le canal USSD selon Directeur de la banque des particuliers, est un système de messagerie instantané qui ne consomme quasiment pas de bande, et très simple d’utilisation. L’objectif en ouvrant ce canal est de simplifier l’accès aux services disponibles sur l’application multifonctions Ecobank Mobile à toutes les couches de la population sans discrimination, a expliqué Fortuné ATINDEHOU. Il permet de faire le transfert d’argent, des achats, de payer les factures, d’acheter de crédit, de générer des codes Xpress Cash pour des retraits sans cartes, et d’ouvrir le compte Xpress. Tout ceci, à des coûts très avantageux quel que soit le réseau GSM auquel le client est abonné. Avec le nouveau service, tout utilisateur qui se retrouve dans une zone non couverte par le réseau internet peut désormais bénéficier et accéder aux services bancaires d’ECOBANK BENIN en composant le code USSD *826#, a expliqué le Directeur de la banque des particuliers. « Ce nouveau canal est un véritable outil qui portera un coup d’accélérateur aux initiatives visant l’inclusion financière dans notre pays », a-t-il souligné, convaincu que les populations vont se l’approprier.

Fabrice A. AHEHEHINNOU

