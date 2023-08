UN HIC GAZEUX !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon il semble qu’il y a de l’eau dans le gaz, entre les pouvoirs publics et certains distributeurs de gaz domestique, qui ont décidé unilatéralement pour des raisons qui s’apparenteraient à une véritable usine à gaz, de relever les prix des bouteilles...

Et voilà le portefeuille des consommateurs, qui sans être ballonnés, s’est mis à avoir des gaz que, heureusement, les narines de ma petite Nièce Shadiya, pas en vacances, ont senti, et ses services instruits, ont commencé à gazer la cupidité des distributeurs véreux …

Mais vous, mes Neveux et Nièces qui rappelez que c’est comme cela, sur fonds de pénurie organisée, et sous couvert du brouhaha causé par les Généraux putschistes du Niger, que le prix de l’essence à la pompe, a silencieusement pris 30 francs d’augmentation il y a quelques semaines en une soirée, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

