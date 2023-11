Les occupants de l’emprise du projet pipeline sommés de déguerpir

Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séidou Adambi a rappelé, dans un communiqué en date du 16 novembre 2023, que l’occupation des terrains de l’emprise du pipeline d’exportation Niger-Bénin et de ses installations est formellement interdite.

Expropriées et régulièrement indemnisées dans le cadre des travaux de construction du pipeline d’exportation Niger-Bénin, certaines personnes continuent d’occuper le périmètre du projet. Une situation qui n’est pas au goût du ministre de l’énergie, de l’eau et des mines.

Des équipes techniques de WAPCO sont annoncées sur le terrain ainsi que des patrouilles de sécurité pour veiller au respect de la mesure, a mis en garde le ministre.

Selon le communiqué, « tout contrevenant » à la mesure « s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur ».

D’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire béninois, le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB) vise la construction d’un système de transport par canalisation du pétrole brut du Niger en vue de son acheminement vers les marchés internationaux via la commune de Sèmè-Podji au Bénin.

Le pipeline traversera les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, dix-sept (17) communes et cent cinquante-deux (152) villes et villages du Bénin.

Le communiqué du ministre

