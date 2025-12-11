samedi, 13 décembre 2025 -

937 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Transport aérien

Le coût des billets d’avion dans l’espace CEDEAO baisse dès le 1er janvier




Les chefs d’Etat et de gouvernement ont acté, mercredi 10 décembre 2025, à Abuja (Nigéria), la mise en vigueur de mesures visant à réduire les taxes et redevances du transport aérien et baisser les coûts des billets d’avion.

Bonne nouvelle pour les voyageurs par voie aérienne au sein de l’espace CEDEAO. Les coûts des billets d’avion passent dans quelques jours à la baisse. La décision a été prise par les chefs d’Etat et de gouvernement au terme d’une session, mercredi 10 décembre 2025 à Abuja, et sera mise en exécution dès le 1er janvier 2026.
Les 12 pays membres de l’organisation sous-régionale devront supprimer les taxes sur le transport aérien et réduire de 25%, les redevances passagers et de sécurité, conformément à l’Acte additionnel sur les redevances, taxes et frais aéronautiques.
Cette décision fait suite aux nombreuses préoccupations soulevées par les voyageurs de la sous-région. Sa mise en œuvre, sera suivie par la Commission de la CEDEAO à travers un Mécanisme régional de surveillance économique du transport aérien. A terme, il est attendu, une baisse des tarifs aériens, une augmentation du trafic passagers, un renforcement des compagnies aériennes régionales et une intégration régionale plus approfondie.
Sur les 12 pays membres de la CEDEAO, seuls 6 pays ont déjà acté cette décision de l’organisation. Il s’agit de la Gambie, du Libéria, du Sénégal, du Ghana, du Nigéria et de la Sierra Leone.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Lire la suite

Le Sofitel Cotonou fête son premier anniversaire


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Il y a un an que le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & SPA a ouvert ses (…)
Lire la suite

102 millions d’euros pour stimuler la production de viande de volaille (…)


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de (…)
Lire la suite

Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite

Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Lire la suite

Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Le poste de péage de Houègbo s’ouvre le 5 janvier prochain


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le poste de péage de Houègbo situé à Toffo, dans le département de (…)
Lire la suite

De nouveaux chefs d’entreprise et salariés décrochent leurs diplômes à (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cinq candidats au parcours de la Validation des Acquis de l’Expérience (…)
Lire la suite

Voici les 7 membres nommés au CA de l’ADPME


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres (…)
Lire la suite

Les actions sociales inscrites au Bugdet de l’Etat exercice 2026


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Budget de l’Etat, gestion 2026 s’établit à 3 783,98 milliards de (…)
Lire la suite

Les députés examinent le Budget de l’Etat 2026 ce jeudi


4 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Assemblée nationale se réunit ce jeudi 04 décembre 2025 en séance (…)
Lire la suite

Les femmes de la GDIZ réaffirment leur engagement à jouer un rôle-clé


4 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des femmes de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), (…)
Lire la suite

L’aéroport de Cotonou change de nom


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a (…)
Lire la suite

La croissance du trafic de passager en hausse de 6,6 % en octobre


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

Vers un partenariat entre la GDIZ et la Basketball Africa League


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont (…)
Lire la suite

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste (…)
Lire la suite

Plus de 1700 étals et boutiques ouverts au marché Houndjro


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché moderne de Houndjro à Abomey, a officiellement ouvert (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires