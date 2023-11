Le Polisario condamné comme une organisation terroriste

Le Front Polisario a franchi la ligne rouge après son attaque contre les populations civiles de la ville de Smara au sud du Maroc. Cette agression condamnée par la communauté internationale est intervenue à la veille de l’adoption, lundi 30 septembre 2023, de la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui confirme la solution politique comme seule voie de sortie de la crise au Sahara marocain.

Le Front Polisario s’est encore illustré négativement aux yeux de la communauté internationale en attaquant les populations civiles de la ville de Smara au sud du Royaume, dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 septembre 2023, faisant un mort, des blessés graves des dégâts matériels.

Les autorités marocaines se sont gardées de tout commentaire en attendant les résultats de l’enquête ouverte par le Parquet de Laayoune sur la nature et la provenance des projectiles.

Mais cette attaque déjà revendiquée par les séparatistes du Polisario a été unanimement condamnée par de nombreuses associations et organisations de défense des droits de l’Homme.

Cette nouvelle agression confirme que le front Polisario est toujours dans sa logique de poursuivre le conflit armé depuis qu’il a violé le cessez-le-feu signé le 6 septembre 1991 sous l’égide des Nations-Unies.

Même lundi dernier, après l’adoption de la Résolution 2703, le représentant du Polisario n’a pas caché, lors de sa déclaration devant la presse, au siège de l’ONU, que l’attaque de Smara s’inscrit dans le cadre de la ‘’lutte’’ que mènent les séparatistes.

Une déclaration qui indigne plusieurs personnalités surtout que l’attaque a été perpétrée par un groupe armé que certains qualifient de terroriste contre des populations civiles sans défense.

L’agression a ciblé une zone abritant des habitations familiales loin des bases militaires. Même l’aéroport civil de Smara se trouve à 2 km des lieux de l’attaque. Ce qui montre que l’attaque a été bien planifiée contre les populations civiles.

L’attaque est intervenue à la veille de l’adoption, lundi 30 octobre 2023, à une large majorité de la Résolution 2703 du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui prolonge le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2024.

Dans cette nouvelle Résolution, le Conseil de sécurité de l’ONU réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, en tant que base sérieuse et crédible permettant de mettre fin au différend du Sahara marocain, tel que consacré dans les résolutions du Conseil de sécurité.

Les représentants des Etats-Unis et de la France ont apporté leur soutien total au plan d’autonomie marocain soulignant qu’il est temps de l’appliquer.

L’attaque de Smara montre une fois encore aux yeux de la communauté internationale que le Polisario constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région.

Les autorités du Royaume attendent les conclusions de l’enquête pour situer les responsabilités et voir la conduite à adopter face à cette agression qui ne restera pas impunie.

3 novembre 2023 par