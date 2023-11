La DGI prime les meilleures solutions numériques d’accessibilité aux services fiscaux

Le Fiscathon ou Hackathon de la fiscalité, première édition, organisée par la Direction Générale des Impôts (DGI) et ses partenaires a connu son épilogue après 5 jours de challenge. Les meilleures solutions numériques de digitalisation et d’accessibilité aux services fiscaux ont été primées, vendredi 03 novembre 2023 à Sèmè City, à l’issue du passage des équipes finalistes devant le jury du Fiscathon.

2è pays au monde après l’Estonie en matière de dématérialisation avec 560 services publics accessibles en ligne, le Bénin met à disposition des populations de nouveaux services. Ces solutions numériques novatrices développées par de jeunes talents béninois dans le cadre du Fiscathon pour rendre plus aisée l’accessibilité aux différents services de la Direction Générale des Impôts (DGI), ont été primées. C’est le vendredi 03 novembre 2023 à Sèmè City, après le passage des six équipes finalistes réparties en trois thématiques devant un Jury. 4 minutes de présentation + 2 minutes de questions-réponses à l’ issue desquelles le Jury du Fiscathon 2023 a distingué trois "meilleures solutions" et trois équipes "coup de cœur". Les solutions sont sélectionnées pour leur « pertinence, innovation technologique et méthodologique, impact, la qualité des prototypes et leur capacité de mise à l’échelle », selon Johanne Bruffaerts, directrice de Epitech Bénin et présidente du Jury du Fiscathon. Ainsi, pour sa web application de délivrance des factures normalisées avec auto génération de la taxation et adaptée à toutes les catégories de contribuables y compris les personnes malvoyantes ou malentendantes, l’équipe de développeurs "Fisc Angels" a reçu le premier prix de la thématique Facturation simplifiée.

Le premier prix de la thématique Prévision des impôts a été décerné à l’équipe "Efâ" pour son simulateur d’impôts prenant en compte le type d’activité du contribuable conformément au code général des impôts en vigueur.

Le premier prix de la thématique Accessibilité fiscale est revenu à l’équipe "Toffa" qui a proposé une « solution d’assistance vocale en plusieurs langues locales (...) et de (...) saisie vocale » permettant au contribuable non instruit de « payer facilement la patente foraine ». Chacune des trois équipes a reçu, entre autres, un chèque de deux millions cinq mille (2.500.000) FCFA, des bons de formation ou d’achat individuels, des routeurs avec 6 mois d’abonnement pour chaque membre offerts par les partenaires de la DGI.

Pour le Directeur général des impôts, « les fruits ont remarquablement tenu la promesse des fleurs » et « la moisson est de très bonne qualité ». Nicolas Yènoussi ajoute qu’il est convaincu de ce que « ces solutions contribueront non seulement à améliorer la qualité des services rendus aux contribuables, mais aussi à moderniser le système fiscal béninois ».

« La DGI va procéder à la mise en phase de développement des trois (3) solutions gagnantes afin d’en sortir les versions bêta », s’est engagé Nicolas Yènoussi, le directeur général des impôts. Pour y arriver, la Direction Générale des Impôts (DGI) entend « travailler en étroite collaboration avec toutes les équipes gagnantes » et ceci pour le bonheur des contribuables.

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), s’est également engagée, par la voix de son Directeur des infrastructures numériques, à « apporter un appui substantiel aux lauréats pour poursuivre leurs travaux ». « Nous allons, avec la DGI, organiser cet appui qui pourrait intervenir dès 2024 », a ajouté Abossé Akue-Kpakpo.

Il n’y a pas que les vainqueurs qui ont été primés au Fiscathon. Des prix " coup de cœur" ont été remis à trois équipes lauréates. Il s’agit de téléphone portable, d’ordinateur portatif à chaque membre d’équipe pour le premier coup de cœur ; d’ordinateur portatif à chaque membre d’équipe pour le coup de cœur numéro 2 du jury et de téléphones portables aux membres de l’équipe pour le coup de cœur 3.

Les six lauréats du Fiscathon ont été primés grâce aux partenaires de la DGI. Il s’agit des réseaux de communication mobile MOOV, MTN ; l’Agence de Développement des Micros et Petites Entreprises (ADMPE) ; la GIZ (coopération allemande) ; Canal + ; HPC informatique ; Comtel ; Mickem technologie ; La Roche ; Erevan...

Le directeur général des impôts a remercié tous les partenaires, les 90 participants qui ont challengé durant 5 jours pour rendre disponibles les solutions numériques dans le cadre du Fiscathon.

La première édition du Fiscathon ou Hackathon de la fiscalité, a été organisée en collaboration avec Epitech Bénin et Sèmè City.

Considérant les défis auxquels est confronté le système fiscal, la DGI se dit prête à rééditer, au besoin, le Fiscathon.

M. M.

4 novembre 2023 par ,