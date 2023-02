Aurélien Agbénonci échange avec son homologue émirati

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbénonci a échangé avec une délégation des Émirats Arabes Unis conduite par le ministre d’État Shakh Boot Bin Nahayan Al Nahayan, ministre des Affaires étrangères, chargé de l’Afrique. C’est en marge du 36ème Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu les 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie.

Tête-à-tête entre Aurelien Agbénonci du Bénin et Shakh Boot Bin Nahayan Al Nahayan des Émirats arabes unis. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions relatives au renforcement de la coopération économique, commerciale et culturelle. Le ministre d’Etat Shakh Boot Bin Nahayan Al Nahayan a fait part de la volonté des Émirats Arabes Unis de renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs des mines, de l’agriculture (coton), des technologies et de la logistique.

Les deux parties ont résolu de mettre en place une feuille de route qui permettra non seulement d’échanger des lettres d’intention sur les secteurs d’intérêt commun mais aussi d’organiser une réunion technique d’experts sur la coopération Bénin-Emirats- arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Aurélien Agbénonci, a invité son homologue au Bénin pour une visite de travail.

Akpédjé Ayosso

20 février 2023 par