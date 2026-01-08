Quand la dépendance économique redessine les marges de souveraineté

Présentée comme une alternative aux partenariats occidentaux, la relation entre la Chine et les États africains repose avant tout sur une logique économique. Mais à mesure que les flux commerciaux, financiers et infrastructurels s’intensifient, une interrogation centrale s’impose : les pays africains conservent-ils encore la pleine maîtrise de leurs choix stratégiques face à une dépendance financière croissante et parfois opaque ? Depuis le début des années 2000, la Chine s’est imposée comme un acteur incontournable du paysage économique africain. En 2024, les échanges commerciaux sino-africains ont frôlé les 300 milliards de dollars, selon les statistiques douanières chinoises et les données compilées par la CNUCED, faisant de Pékin le premier partenaire commercial du continent, devant l’Union européenne et les États-Unis. Cette progression spectaculaire, multipliée par plus de vingt en l’espace de vingt ans, s’est traduite par une présence massive dans les secteurs clés : infrastructures de transport, énergie, mines, télécommunications et zones industrielles. Routes, ports, barrages hydroélectriques, chemins de fer et parcs industriels structurent désormais le paysage économique de nombreux pays d’Afrique subsaharienne. Du chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti aux ports de Luanda ou de Mombasa, la marque chinoise est devenue indissociable du développement infrastructurel africain.

Une montée en puissance adossée à la dette

Cette dynamique commerciale et industrielle s’est accompagnée d’un recours massif aux financements chinois. Selon les travaux croisés de la Banque mondiale, du China Africa Research Initiative (CARI) de l’université Johns Hopkins et de plusieurs instituts européens, la Chine détiendrait environ 20 % de la dette publique extérieure africaine, une proportion variable selon les pays mais structurellement significative. Dans certains États, cette exposition atteint des niveaux critiques. À Djibouti, la dette contractée auprès de créanciers chinois représenterait près de 70 à 80 % de la dette publique, principalement liée à des projets portuaires et ferroviaires. En Angola, premier producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne, une part substantielle des prêts chinois est adossée à des livraisons d’hydrocarbures, exposant le pays aux fluctuations des cours mondiaux. En Zambie, les engagements financiers envers la Chine ont contribué à la fragilisation budgétaire qui a conduit, en 2020, au premier défaut de paiement souverain du continent depuis la pandémie. Ces données ne traduisent pas seulement un volume d’endettement, mais une structure de dépendance : prêts bilatéraux, clauses de confidentialité, garanties sur recettes futures ou actifs stratégiques, et absence de cadre multilatéral clair pour la renégociation.

Une relation contractuelle asymétrique

L’un des arguments régulièrement avancés par Pékin pour défendre son modèle repose sur la non-ingérence politique. Contrairement aux anciennes puissances coloniales ou aux institutions financières internationales, la Chine n’impose ni conditionnalité démocratique ni réformes structurelles explicites. Cette posture est largement appréciée par de nombreux gouvernements africains, soucieux de préserver leur autonomie politique. Toutefois, cette non-ingérence a son revers. Les contrats de financement sont le plus souvent négociés de gré à gré, avec une transparence limitée et une forte asymétrie de capacités juridiques et techniques. Les États emprunteurs disposent rarement des moyens d’évaluer pleinement les risques à long terme ou de renégocier efficacement les termes en cas de difficulté. Le cas zambien est à cet égard révélateur. Après le défaut de paiement de 2020, Lusaka a engagé de longues négociations avec l’ensemble de ses créanciers, mettant en lumière la complexité des mécanismes financiers chinois et l’absence d’un cadre de restructuration harmonisé comparable à celui du Club de Paris. Le processus, toujours en cours plusieurs années après, illustre les limites d’un modèle reposant sur des accords bilatéraux fragmentés.

Entre opportunité de développement et vulnérabilité structurelle

Il serait toutefois réducteur de ne voir dans la présence chinoise qu’une dynamique de dépendance. Pour de nombreux pays africains, les financements chinois ont permis de combler un déficit chronique d’infrastructures, longtemps négligé par les bailleurs traditionnels. Selon la Banque africaine de développement, le continent accuse encore un déficit annuel d’investissements infrastructurels estimé entre 68 et 108 milliards de dollars. Dans ce contexte, les prêts chinois ont offert des solutions rapides et concrètes. Mais lorsque ces investissements deviennent structurels, la marge de manœuvre politique et économique tend à se réduire. Les choix budgétaires, la gestion des actifs stratégiques et les priorités de développement se trouvent de plus en plus conditionnés par des engagements financiers de long terme.

Quels outils institutionnels, juridiques et techniques ?

La question n’est donc pas de savoir si la Chine constitue une alternative aux partenaires traditionnels, mais si les États africains disposent des outils institutionnels, juridiques et techniques nécessaires pour encadrer une relation devenue centrale. La souveraineté ne se perd pas brutalement ; elle s’érode souvent dans la durée, au fil de choix économiques contraints, négociés dans l’urgence et difficilement réversibles. À l’heure où les besoins de développement demeurent immenses, le défi pour les pays africains consiste moins à choisir un partenaire qu’à préserver leur capacité à décider.

