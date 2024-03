la Fondation UBA dévoile la liste des 12 meilleurs présélectionnés

La Fondation UBA a dévoilé la liste des présélectionnés de son concours national de dissertation (NEC). Comme annoncé, ce sont donc 12 finalistes qui tirent ainsi leur épingle du jeu.

12 candidats émergent du grand lot de candidatures reçues dans le cadre de ce concours national de dissertation. Près d’un millier de copies ont été enregistrées pour cette première édition lancée le 28 Décembre dernier. Les candidats avaient été soumis à une épreuve de dissertation sur une assertion de Montesquieu sur les bienfaits de la lecture.

Après la phase de correction précédée d’une phase d’anonymat des copies, les douze candidats ayant obtenu une note comprise entre 16 et 15 sur 20 sont d’office présélectionnés pour la phase suivante, la finale. Ces candidats proviennent de lycées et collège répartis sur l’ensemble du territoire. C’est le Prytanée militaire de Bembérékè qui rafle la mise avec 3 représentants dans le lot des présélectionnés. Les autres candidats sont issus des départements des collines, de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Littoral. Il s’agit de :

1- ENIANLOKO Foléreau Téquel - CEG Djègankpevi

2- DOSSOU Codjo Merveille - Prytanée Militaire de Bembèrèkè

3- EZEUGWU Chinonso - CEG Dowa

4- KPATINVOH M. Etienne - CTSB Akassato

5- ADIKAN Harris - Prytanée Militaire de Bembèrèkè

6- HOUNGUE Nelly - CEG Akonaboè / Porto-Novo

7- WOROU Rosette - CEG1 de TOUI

8- DJEGUI M. Lydie - CNC-LSS

9- AKALA kaligora J. - Prytanée Militaire de Bembèrèkè

10- ASSOSSOU Oriane Ilda Enangnon - CPEG Sainte Bakita / Abomey Calavi

11- DJOMAKI Urielle S. F. - CP Les Palmiers

12- AHO Esther Egnon - CC Père Aupiais de Godomey



Ils sont conviés pour la phase finale prévue pour le Samedi 16 Mars 2024 à 8h dans les locaux de la Direction générale de UBA Bénin à Cotonou. Les finalistes seront soumis à une autre épreuve de dissertation, cette fois-ci en présence de surveillant et dans les conditions rigoureuses de composition.

A l’issu de cette épreuve finale, les 3 meilleurs seront connus et primés au cours d’une cérémonie de remise de prix prévue pour le 29 Mars 2024.

Le Concours national de dissertation de UBA est une initiative qui prône la responsabilité sociale de l’entreprise de UBA. Il vise à développer et à entretenir la culture de la lecture et de l’écriture chez les élèves du secondaire. L’initiative se déroule dans toutes les filiales du Groupe UBA à travers l’Afrique et vise à fournir un soutien éducatif aux élèves méritants pour leur permettre d’atteindre l’enseignement supérieur.

