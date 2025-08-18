lundi, 18 août 2025 -

Journée internationale du journaliste sportif célébrée en différé

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon




L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a célébré en différé la Journée internationale du journaliste sportif, le samedi dernier, avec une série d’activités à Abomey et à Bohicon. Cette initiative visait à renforcer les liens entre les membres de l’Union, à promouvoir les valeurs de fraternité et à échanger sur les perspectives de la presse sportive béninoise.

Parmi les moments forts de cette journée, un match de gala a opposé l’équipe de l’UPSB à celle de l’Amicale des Anciens Footballeurs d’Abomey (AAFA), sur la pelouse synthétique du stade municipal de Goho. Dans une ambiance conviviale et empreinte de fair-play, les anciens footballeurs ont dominé la rencontre avec une victoire 3-1. Au-delà du score, ce match a été l’occasion pour les journalistes sportifs de communier avec les acteurs locaux du sport et de renforcer les liens intergénérationnels.

Le capitaine de l’AAFA, Philippe Ahoui, a salué cette initiative, soulignant son importance pour la cohésion entre les anciens et les nouveaux acteurs du sport béninois. Marius Mikko, journaliste reporter sportif et capitaine de l’équipe de l’UPSB, s’est également réjoui de cette rencontre placée sous le signe de l’amitié et de la fraternité. Narcisse Allossé, chef de la délégation, journaliste reporter sportif et Secrétaire général de l’Union, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du match et à l’accueil chaleureux reçu.

Avant la rencontre sportive, les membres de l’UPSB ont pris part à une séance d’échanges à la salle de conférence de la mairie de Bohicon. Cette rencontre a permis au Secrétaire général de retracer l’historique de l’Union, de présenter les réalisations depuis sa création et d’exposer les ambitions futures. Il a notamment insisté sur la volonté de l’UPSB d’œuvrer pour de meilleures conditions de travail et de vie pour les journalistes sportifs du Bénin.

À l’ouverture de cette séance, Euloge Oshofa, chef du service des activités sportives et culturelles de la mairie de Bohicon, représentant le maire Rufino d’Almeida, a souhaité la bienvenue à la délégation. Il a salué l’initiative de l’UPSB, qu’il considère comme un levier essentiel pour assurer une relève de qualité dans la presse sportive nationale.

Au terme de cette tournée dans le centre du pays, Narcisse Allossé a dressé un bilan très satisfaisant des activités menées. Il a souligné l’importance de telles rencontres pour consolider les valeurs de solidarité, de professionnalisme et d’innovation au sein de l’Union.

18 août 2025 par La Rédaction




