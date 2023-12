l’IA et la cybersécurité au coeur des débats les 15 & 16 avril prochains

[Abidjan, Côte d’Ivoire, le 18 décembre 2023] La 4e édition du Cyber Africa Forum (CAF) se tiendra les 15 & 16 avril 2024 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Axé sous le thème “Risques cybernétiques et intelligence artificielle (IA) : quelles stratégies de défense face aux nouvelles menaces numériques ?”, il proposera un ensemble de solutions pour contrer les nouvelles menaces cyber. De plus, cette nouvelle édition offrira une analyse holistique des enjeux et opportunités de l’intelligence artificielle (IA). Un focus particulier sera mis sur le renforcement des partenariats public-privé dans le domaine numérique, aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale, consolidant ainsi la réponse collective aux défis numériques émergents.

Depuis sa première édition en 2021, le Cyber Africa Forum (CAF) s’est affirmé comme la plateforme d’affaires et d’influence pour la promotion de la sécurité numérique en Afrique, mais également pour la sensibilisation aux risques associés à la cybercriminalité sur le continent. Élever la conscience collective sur les enjeux critiques liés à la sécurité numérique en Afrique, tel est ainsi le principal objectif du CAF. L’événement rassemble depuis près de quatre ans les plus hauts décideurs et dirigeants lors de conférences et tables rondes dédiées à cette cause cruciale. L’édition 2023, placée sous la thématique “Enjeux, acteurs et partenariats : quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l’Afrique”, a réuni quelque 2 500 participants, plus de 60 intervenants de renom, environ 70 partenaires et sponsors, ainsi qu’une centaine de leaders des secteurs public et privé.

Popularisée par le lancement public de ChatGPT en novembre 2022, l’intelligence artificielle (IA) connaît un essor fulgurant. Cet élan promet de bouleverser de manière significative le secteur de la cybersécurité. A la fois source d’opportunités et de menaces, cette technologie représente un enjeu majeur pour la sécurité numérique. Si d’un côté, les algorithmes intelligents renforcent les capacités défensives des organisations en détectant et analysant les cybermenaces, de l’autre, l’IA est exploitée pour élaborer des attaques sophistiquées et contourner les mesures de sécurité classiques.

L’édition 2024 de l’enquête annuelle Global Digital Trust Insight, conduite par le cabinet de conseil et d’audit PwC auprès de 3 800 dirigeants d’entreprises dans 71 pays, souligne une perception mitigée de l’émergence de cette technologie. Les résultats révèlent que 72% des entreprises sondées considèrent l’intelligence artificielle générative comme une menace potentielle. En réponse à cette préoccupation croissante, un nombre significatif d’entre elles ont renforcé leurs investissements en cybersécurité afin de se prémunir contre les cybermenaces.

En Afrique, l’IA offre un potentiel considérable. D’ici 2030, selon les projections du rapport intitulé “Sizing the prize : What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise ?” de PwC, l’intelligence artificielle pourrait représenter jusqu’à 15,7 % du PIB africain, générant ainsi une valeur ajoutée de 1,2 milliard de dollars. Cependant, les attaques cybernétiques exploitant l’IA se multiplient, devenant de plus en plus complexes à contrer et à détecter. En 2022, plus de 2,8 millions d’attaques ont touché quelque 27 500 entreprises ivoiriennes.

Face à ces menaces et défis émergents, le Cyber Africa Forum se positionne comme une opportunité unique pour repenser les stratégies et renforcer la collaboration entre les parties.

Franck KIÉ, Commissaire général du Cyber Africa Forum, souligne que “Les défis posés par l’arrivée de l’IA et des cybermenaces nécessitent une réflexion urgente de la part de tous les dirigeants d’organisations, qu’elles soient publiques ou privées”. Avant d’ajouter : “Cette nouvelle édition visera à stimuler des réflexions stratégiques en explorant les synergies entre la cybersécurité et l’IA. Notre objectif est de favoriser une réflexion approfondie sur la manière dont l’IA peut renforcer la cybersécurité, tout en identifiant les défis qu’elle présente.”

Pour Yena KIGNAMAN-SORO, Commissaire générale adjointe du CAF, “Cette technologie disruptive exige une compréhension approfondie de ses fonctionnements et de ses implications en matière de sécurité, ainsi qu’une anticipation des défis futurs. En identifiant les nouvelles menaces cybernétiques, nous serons en mesure de développer des solutions préventives robustes, préparant ainsi nos entreprises, nos organisations et la société civile aux défis de demain."

Plateforme d’influence et d’affaires incontournable, le CAF continue de rassembler les décideurs les plus influents des secteurs public et privé, tout en demeurant un catalyseur pour le développement et la croissance des entreprises dans le domaine numérique.

Les temps forts du CAF 2024 comprendront des tables rondes, des conférences et des ateliers interactifs. Quatre initiatives à fort impact rythmeront également ces deux journées :

Le CAF CIO/CISO Club réunira les DSI et les RSSI pour des discussions cruciales sur les défis de la cybersécurité,

L’exercice de gestion de crise Cyber sensibilisera les décideurs aux risques majeurs,

Le CYBER AFRICA WOMEN contribuera à favoriser l’inclusion des femmes dans le domaine numérique,

Et un hackathon permettra de mettre en lumière les jeunes talents du secteur.

Une vitrine des meilleures solutions sera également proposée avec des démonstrations d’exposants de premier plan, accompagnées de cérémonies de remise de prix prestigieux, dont le prix Léon Konan Koffi, le Prix Fondation Génération Numérique (FGN), le prix CAF Média et le prix Cyber Africa Women.

Enfin, en nouveauté cette année, le CAF proposera un espace BtoB pour favoriser les rencontres d’affaires et des opportunités de BtoG. Le CAF Média, un plateau médias, offrira une visibilité exceptionnelle à cet événement d’envergure panafricaine.

A propos du Cyber Africa Forum (CAF) :

Fondé en 2020 par Franck Kié, Président de Ciberobs – Make Africa Safe - Managing Partner de Ciberobs Consulting et Commissaire Général du CAF, le Cyber Africa Forum (CAF) est la plateforme de référence en matière de sécurité et de confiance numérique en Afrique. En 2023, Lors de sa troisième édition, le CAF a réuni plus de 1 500 participants ainsi que quelque 45 partenaires et sponsors. Plus de 40 pays ont été représentés et plus de 200 rendez-vous d’affaires ont été organisés.

