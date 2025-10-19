dimanche, 19 octobre 2025 -

Première sortie officielle

l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès valide son plan d’action




L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès a effectué sa première sortie ce samedi à Cotonou une activité décisive dans sa marche vers la victoire à l’élection présidentielle d’avril 2026 du duo de candidats WADAGNI-TALATA. Il s’agit de la session de validation du mode de fonctionnement et du plan d’actions du mouvement. Cette rencontre a réuni les membres de la coordination nationale, des commissions spécialisées et les représentants des coordinations départementales.

Dans son mot d’ouverture, le Président du bureau national provisoire, Docteur Samson Tonakpon DOSSOU a expliqué que l’Alliance pour la Renaissance et le Progrès est « un mouvement citoyen, dynamique et patriotique, né de la volonté de femmes et d’hommes convaincus que le développement durable du Bénin passe par la bonne gouvernance, l’unité nationale et le mérite. Ce mouvement est présent sur tout le territoire national à travers des coordinations départementales, communales et d’arrondissements.
Il regroupe des acteurs issus de divers horizons, jeunes, femmes, cadres, entrepreneurs, artisans, agriculteurs, tous unis autour d’un même idéal : faire triompher la compétence, l’intégrité et l’efficacité dans la gestion publique ».

Mouvement crée depuis plusieurs mois, l’ARP est un mouvement de conviction qui se singularise par son approche de proximité, structurée et orientée résultats. Elle défend également les acquis de la dynamique inculquée par le Président Patrice TALON depuis 2026, pour le renouveau économique et social du Bénin. C’est pour maintenir le cap que le mouvement a porté son choix sur le duo WADAGNI -TALATA. « Dans ce processus, Romuald WADAGNI a joué un rôle central. En tant que ministre de l’Économie et des Finances, il a su allier compétence, rigueur et vision stratégique pour renforcer la discipline budgétaire, améliorer la gestion des ressources publiques, instaurer un climat de confiance propice à l’investissement et soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles dans des secteurs clés comme l’énergie, les infrastructures et l’urbanisme.
Grâce à cette gouvernance, le Bénin a atteint en 2024 un budget historique de 3 199 milliards de FCFA et une croissance économique historique de 7,5 %, avec des retombées concrètes sur la vie des citoyens » a précisé Larissa AITCHEME MONTCHO, responsable à la Jeunesse, Genre et Inclusion.
Les interventions des différents participants ont permis d’améliorer le projet de plan d’actions et de l’adopter, à l’unanimité par acclamation.

A la fin des travaux, le Président du bureau provisoire, le docteur Samson Tonakpon DOSSOU s’est réjoui de la « bonne ambiance dans laquelle les travaux se sont déroulés » avant d’inviter les camarades à rester mobilisées pour le lancement de l’ARP prévue dans quelques semaines.
Merci pour la question.

L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès (ARP) a élaboré une stratégie d’action nationale structurée autour de trois grands axes pour accompagner efficacement le Duo WADAGNI–TALATA vers la victoire en 2026. Ces axes selon son Secrétaire Général Fabrice DEGBEDJI. Il s’agit de : la mobilisation citoyenne et territoriale, la communication et la valorisation des acquis du régime et la formation et l’engagement des jeunes et des femmes

En résumé, notre ambition est claire : Informer, convaincre et mobiliser pour transformer la confiance populaire en une victoire éclatante du Duo WADAGNI–TALATA en 2026, a conclu le Président provisoire de l’ARP ; Docteur Samson Tonakpon DOSSOU.
19 octobre 2025 par La Rédaction




