Dématérialisation au Bénin

ePass, l’accès au passeport pour les Béninois de l’étranger

(Demande en 15 minutes, Passeport en 4 semaines)




Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en ligne leur demande de passeport biométrique via la plateforme https://www.epass.gouv.bj

Les dossiers de renouvellement de passeport des Béninois et Béninoises de l’étranger sont soumis en ligne via https://www.epass.gouv.bj

Le nouveau passeport est délivré dans un délai garanti de quatre (04) semaines après validation du dossier.

Cette dématérialisation s’inscrit dans la vision du gouvernement béninois d’offrir à la diaspora un service rapide, sécurisé et conforme aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Voici comment procéder

.Téléchargez l’application ePass et inscrivez-vous avec votre Numéro Personnel d’Identification (NPI) et votre numéro d’Immatriculation consulaire (IC) ;

.Soumettez vos données biométriques (photo – empreinte) depuis votre téléphone mobile. Pour les demandes concernant des enfants ou des mineurs, il est recommandé de joindre l’autorisation parentale ;

.Choisissez de recevoir votre nouveau passeport en cliquant l’une de ces options : à domicile, dans le consulat le plus proche, ou directement à la Direction de l’Emigration et l’Immigration (DEI) au Bénin.

.Suivez l’évolution de votre demande de renouvellement en temps réel.

Le passeport béninois permet de voyager sans visa préalable vers 67 destinations à travers le monde.

21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




