cabinet Gauvin & Raji | Avocats s’implante en République Démocratique du Congo

Le

Casablanca, le 26 octobre 2023 - Le cabinet d’avocats franco-marocain Gauvin & Raji | Avocats ouvre un bureau en République Démocratique du Congo. Le spécialiste du secteur bancaire et financier, déjà implanté à Paris et à Casablanca, se renforce ainsi pour mieux servir ses clients sur l’axe Europe - Maghreb - Afrique Subsaharienne.

Créé en 2022 par les avocats Alain Gauvin et Kawtar Raji-Briand, le cabinet Gauvin & Raji | Avocats est l’une des références du conseil en droit bancaire, financier et assurances. Après Paris et Casablanca, le binôme a décidé de créer un bureau à Kinshasa avec pour objectif de rayonner sur l’ensemble de la région. Dans cette zone et plus spécifiquement en RDC, Gauvin & Raji | Avocats s’appuiera sur son expertise dont profitent, depuis plus de 20 ans, ses clients publics et privés.

Ainsi, par la création de ce bureau, les deux associés ont l’ambition de satisfaire trois types de besoins des opérateurs publics et privés de la région :

Assister les banques et organismes financiers pour assurer la conformité de leurs activités à la réglementation bancaire et financière ; les conseiller dans la création de fonds d’investissement, la structuration d’opérations de titrisation et d’instruments financiers innovants (optimisation des fonds propres, couverture contre les risques de crédit, etc.) ; les accompagner dans la négociation et la rédaction de leurs contrats de financement et de refinancement ;

Apporter à l’Etat, aux autorités administratives et agences de développement étatiques ou multilatérales l’appui juridique dont ils ont besoin et les conseiller dans le cadre de la rédaction et la mise en œuvre de réformes pour contribuer au renforcement du secteur bancaire et financier et à l’amélioration du climat des affaires ;

Accompagner les entreprises minières, qu’elles soient congolaises ou étrangères, dans la mise en œuvre de leurs projets en conformité avec la réglementation, notamment, en termes de sous-traitance et d’ESG (environnemental, social et gouvernance) ; participer à la rédaction et à la négociation de partenariats d’exploitation de sites miniers et de contrats d’acquisition d’actifs miniers.

Avec l’ouverture de ce bureau à Kinshasa, Gauvin & Raji | Avocats entend participer au rayonnement de la RDC comme acteur clé du commerce intra-africain. De façon plus générale, les deux associés souhaitent que ce troisième bureau contribue au renforcement des relations entre l’Afrique et l’Europe.

Kawtar Raji-Briand rappelle en effet que « l’avenir euro-africain est à l’origine de la création de notre cabinet et nous pensons pouvoir contribuer à la qualité des relations entre les deux continents par notre installation en RDC, en plus de notre présence au Maroc et en France. Pour nous, l’axe Europe-Afrique ne doit pas se limiter aux projets d’acteurs européens en RDC, mais permettre aussi aux entrepreneurs congolais et plus généralement africains de réaliser des projets en Europe. »

26 octobre 2023 par