Zul-kifly Zakarie, le plus jeune maire du Bénin

La commune de Parakou a un nouveau visage à sa tête. Zul-kifly Zakarie, élu sur la liste du Bloc Républicain, a été officiellement installé ce dimanche 15 février 2026. Il est le plus jeune maire du Bénin.

À 34 ans Zul-kifly Zakarie devient le plus jeune maire des 77 communes du Bénin au terme des élections communales 2026. Il succède à Inoussa Chabi Zimé et prend désormais les rênes de la cité des Kobourou avec l’ambition d’insuffler une nouvelle dynamique à la gouvernance locale.

Titulaire d’un Master 2 en Marchés publics et Partenariat public-privé obtenu à l’Université de Parakou, Zul-kifly Zakarie est également détenteur d’une licence professionnelle en économie et finance internationale. Un parcours académique en adéquation avec les enjeux de gestion et de mobilisation des ressources auxquels font face les collectivités territoriales.

Sur le plan professionnel, le nouveau maire connaît bien l’administration communale. Il a occupé le poste de chef du service du recouvrement à la mairie de Parakou de 2017 à 2025.

Sous le signe de la rigueur et de la redevabilité

Dans son discours d’installation, Zul-kifly Zakarie a placé son mandat sous le sceau « de la rigueur, de la productivité et de la redevabilité ». Il a appelé à tourner la page des rivalités électorales pour privilégier l’intérêt général. « Les élections sont terminées. Le temps des intrigues politiques est derrière nous. Parakou nous appelle à l’unité et au travail », a-t-il déclaré.

Le plus jeune maire de la 5e mandature s’engage à promouvoir une gestion transparente des ressources communales et à renforcer la confiance entre l’administration et les citoyens. Avec cette nouvelle équipe municipale, Parakou entame ainsi un nouveau chapitre de son histoire, marqué par la jeunesse, l’expérience administrative et la promesse d’une gouvernance axée sur la performance et la responsabilité.

16 février 2026 par ,