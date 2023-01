Zul-Kifl Salami exhorte le peuple béninois à célébrer la paix

La Fondation Zul-Kifl Salami pour la Solidarité appelle tous les fils et filles du Bénin à célébrer la paix le 8 janvier prochain à l’occasion des élections législatives.

« En contribuant au brillant succès des élections législatives du 8 janvier prochain, en nous investissant chaque jour dans la culture de la paix et de la stabilité sociale, nous offrirons à Son Excellence Patrice Talon, Président de la République, de nouveaux, moyens d’actions, notamment sur les marchés financiers internationaux, pour poursuivre énergiquement son chef-d’œuvre messianique », a déclaré le président Zul-Kifl Salam lors d’une rencontre avec les prédicateurs ce mercredi 4 janvier en cette veille des élections. Pour lui, la paix est l’une des valeurs fondamentales de toute stratégie de développement. Lire l’intégralité du message de la Fondation Zul-Kifl Salami pour la Solidarité.

Béninoises et Béninois, Très Chers Compatriotes

Bonne et Heureuse Année. Puisse le Tout Miséricordieux, Grand Pourvoyeur de Bienfaits, vous inonder vous et vos chères familles d’une excellente santé et de Bonheur tout au long de l’année 2023. Puisse-t-il dans sa Miséricorde Infinie, apporter à notre cher pays paix, stabilité et prospérité.

Nous entrons dans la dernière ligne droite des élections législatives du 8 janvier 2023. Sacrifiant à sa tradition, la Fondation Zul-Kifl Salami pour la Solidarité vous exhorte à célébrer le culte de la Paix, de la Concorde, de l’Unité Nationale en vue de faciliter la fluidité du processus électoral qui verra son apothéose dans quelques jours.

La Paix et le Développement sont les deux facettes d’un cercle vertueux. La Paix Sociale est le prérequis du Développement, et le développement à son tour induit la paix.

La Paix, au-delà et par-delà les mots, reste et demeure une culture, un comportement, l’une des valeurs fondamentales de toute stratégie de développement.

C’est le lieu de vous remercier de tout cœur pour vos contributions individuelles et collectives à la construction de la paix dans notre pays. Par votre attachement à la paix et à la concorde vous avez à divers titres, contribué au rayonnement international du Bénin, à une croissance économique soutenue et durable dont nous admirons tous aujourd’hui les manifestations palpables : eau, électricité, routes, soins de santé, cantines scolaires, augmentation du pouvoir d’achat par la revalorisation des salaires, production agricole etc...

En contribuant au brillant succès des élections législatives du 8 janvier prochain, en nous investissant chaque jour dans la culture de la paix et de la stabilité sociale, nous offrirons à Son Excellence Patrice Talon, Président de la République, de nouveaux, moyens d’actions, notamment sur les marchés financiers internationaux, pour poursuivre énergiquement son chef-d’œuvre messianique. Ainsi se réalisera au pas de charge le Miracle économique de notre Cher Pays. Vivent les élections du 8 janvier 2023. Que Dieu bénisse le Bénin.

Fait à Cotonou le 4 janvier 2023

Le Président de la Fondation

Dr Zul-Kifl Salami

5 janvier 2023 par