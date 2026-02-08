dimanche, 8 février 2026 -

10é législature Assemblée nationale

Zoom sur le nouveau président Joseph Djogbénou




Élu président de l’Assemblée nationale de la 10ᵉ législature ce dimanche 8 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, Joseph Fifamè Djogbénou s’impose comme l’une des figures centrales de la vie institutionnelle et politique béninoise. Il est avocat, universitaire de renom, ancien ministre de la Justice et ex-président de la Cour constitutionnelle.

Né le 20 mars 1969 à Abomey, Joseph Fifamè Djogbénou appartient à cette génération d’intellectuels béninois formée dans le contexte du renouveau démocratique des années 1990. Ce contexte marquera durablement son engagement pour le droit, les libertés publiques et les institutions.

Une formation universitaire d’excellence

Pur produit de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Joseph Djogbénou y effectue l’intégralité de son cursus en droit. Titulaire d’une maîtrise en droit, il obtient en 1998, le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), en sortant major de sa promotion. Il poursuit avec un DEA en droit de la personne humaine et de la démocratie, avant de soutenir en 2007 une thèse de doctorat en droit privé, consacrée aux privations de liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation sous la direction du professeur Dorothée Sossa. En 2009, il franchit une étape majeure en réussissant l’agrégation du CAMES en droit privé et sciences criminelles, là encore comme major de promotion, devenant professeur titulaire.

À l’Université d’Abomey-Calavi et à l’Université de Parakou, Joseph Djogbénou enseigne plusieurs disciplines clés : droit judiciaire privé, droit pénal, procédure pénale, droit des obligations, voies d’exécution ou encore procédures collectives. Il occupe également des fonctions académiques stratégiques, notamment comme chef du département de droit privé à la FADESP, directeur du Master en droit et institutions judiciaires, et directeur du Centre de recherches et d’études en droit et institutions judiciaires en Afrique (CREDIJ). Dans le milieu universitaire, il est reconnu pour avoir formé plusieurs générations de juristes béninois.

Auteur de plusieurs publications sur les droits de l’Homme, le droit judiciaire privé et les procédures pénales et civiles, Joseph Fifamè Djogbénou demeure aujourd’hui une figure incontournable du paysage institutionnel béninois.

Une carrière d’avocat marquée par des dossiers sensibles

Admis au stage d’avocat en 1998 et inscrit au Barreau du Bénin en 2000, Joseph Djogbénou se distingue rapidement par la défense de causes emblématiques. Il intervient notamment dans la défense de Hamani Tidjani, accusé de grand banditisme, ou encore de Patrice Talon, poursuivi sous le régime de Boni Yayi dans les affaires dites de tentative d’empoisonnement et de coup d’État, dossiers ayant conduit au rejet de la demande d’extradition par la justice française. Il a également été membre du Conseil de l’Ordre des avocats du Bénin.

Un engagement dans la société civile

Bien avant son entrée au gouvernement, Joseph Djogbénou s’illustre dans la société civile. Il préside l’ONG Droits de l’Homme, Paix et Développement (DHPD) entre 2002 et 2005. Il est également membre du Front des Organisations de la Société Civile pour le Contrôle Citoyen de l’Action Publique (FORS-CAP) de 2006 à 2007.

De la politique à la tête des institutions

Fondateur du parti Alternative citoyenne, Joseph Djogbénou est élu député en 2015 et devient président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale. Le 7 avril 2016, il est nommé ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans le premier gouvernement du président Patrice Talon, poste qu’il occupe jusqu’en mai 2018, en pilotant plusieurs réformes judiciaires et institutionnelles majeures.

La même année, il est nommé à la Cour constitutionnelle, dont il devient président le 7 juin 2018. Il dirigera la haute juridiction jusqu’à sa démission en juillet 2022, un départ très commenté sur la scène politique nationale.

Leader partisan et président du Parlement

Après le retrait de Bruno Amoussou, il prend, le 16 juillet 2022, la tête de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R), l’un des principaux partis politiques du Bénin. Cette position lui permet de jouer un rôle déterminant lors des législatives de janvier 2026. Son parti remporte 60 sièges sur les 109 à l’issue du scrutin. Ce dimanche 8 février, il est élu président de l’Assemblée nationale au titre de la 10e législature.

8 février 2026 par Akpédjé Ayosso




