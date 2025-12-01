Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME

La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 million de dollars. L’opération réunit plusieurs investisseurs africains et européens.

Zazu accèlère son déploiement en Afrique du Sud et au Maroc avant une expansion continentale en 2026. La startup veut devenir la première plateforme bancaire panafricaine dédiée aux entrepreneurs et aux PME. Elle a annoncé, ce 1er décembre 2025, la levée de fonds pré-seed de 1 million de dollars auprès dʼinvestisseurs africains et européens de premier.

« Nous construisons l’OS financier des entreprises africaines », affirment les fondateurs de Zazu.

La levée rassemble Plug and Play Ventures et un groupe d’anges investisseurs reconnus de l’écosystème fintech. On y retrouve notamment Zachariah George (Launch Africa Ventures), Axel Peyriere (AUTO24.africa), Akshay Patel (Paymentology), Ismael Belkhayat (Chari) ou encore Sophie Guibaud (Fiat Republic). Plusieurs membres fondateurs de Qonto et Solarisbank complètent le tour. Zazu revendique ainsi « l’un des cap tables les plus expérimentés de la fintech africaine ».

Fondée par Germain Bahri et Rinse Jacobs, anciens dirigeants de Solarisbank, Zazu veut offrir une expérience bancaire professionnelle moderne, inspirée de Mercury mais « adaptée aux réalités africaines ». La plateforme est déjà testée par plus de 50 PME, tandis que 1 000 entreprises figurent sur la liste d’attente.

Zazu entend servir les 50 millions de PME sous-bancarisées du continent. Les fondateurs misent sur une combinaison d’expertise européenne et de connaissance fine des marchés locaux.

La solution est déjà opérationnelle en Afrique du Sud et au Maroc. Elle s’appuie sur des intégrations avec Paystack, Shopstar ou Ozow. La startup revendique plus de 20 partenariats avec l’écosystème local. Elle a rejoint le Visa Accelerator Program, été élue KPMG Enterprise Innovator of the Year 2025, et figure dans les PwC Fintechs to Watch 2025.

Le choix de l’Afrique du Sud et du Maroc n’est pas fortuit. Les deux pays disposent de marchés entrepreneuriaux dynamiques et d’infrastructures fintech avancées. Ensemble, ils concentrent plus de 5 millions de PME et un marché B2B de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Deux « portes d’entrée naturelles » vers le sud et le nord du continent, selon Zazu.

Forte de ses premiers résultats, la startup prévoit d’ouvrir un Seed Round début 2026, réservé à des investisseurs stratégiques. Ce tour doit permettre d’accélérer l’acquisition clients, d’enrichir la plateforme et d’étendre la solution à d’autres marchés africains.

