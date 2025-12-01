lundi, 1er décembre 2025 -

5872 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Financement en Afrique

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME




La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 million de dollars. L’opération réunit plusieurs investisseurs africains et européens.

Zazu accèlère son déploiement en Afrique du Sud et au Maroc avant une expansion continentale en 2026. La startup veut devenir la première plateforme bancaire panafricaine dédiée aux entrepreneurs et aux PME. Elle a annoncé, ce 1er décembre 2025, la levée de fonds pré-seed de 1 million de dollars auprès dʼinvestisseurs africains et européens de premier.

« Nous construisons l’OS financier des entreprises africaines », affirment les fondateurs de Zazu.

La levée rassemble Plug and Play Ventures et un groupe d’anges investisseurs reconnus de l’écosystème fintech. On y retrouve notamment Zachariah George (Launch Africa Ventures), Axel Peyriere (AUTO24.africa), Akshay Patel (Paymentology), Ismael Belkhayat (Chari) ou encore Sophie Guibaud (Fiat Republic). Plusieurs membres fondateurs de Qonto et Solarisbank complètent le tour. Zazu revendique ainsi « l’un des cap tables les plus expérimentés de la fintech africaine ».

Fondée par Germain Bahri et Rinse Jacobs, anciens dirigeants de Solarisbank, Zazu veut offrir une expérience bancaire professionnelle moderne, inspirée de Mercury mais « adaptée aux réalités africaines ». La plateforme est déjà testée par plus de 50 PME, tandis que 1 000 entreprises figurent sur la liste d’attente.

Zazu entend servir les 50 millions de PME sous-bancarisées du continent. Les fondateurs misent sur une combinaison d’expertise européenne et de connaissance fine des marchés locaux.

La solution est déjà opérationnelle en Afrique du Sud et au Maroc. Elle s’appuie sur des intégrations avec Paystack, Shopstar ou Ozow. La startup revendique plus de 20 partenariats avec l’écosystème local. Elle a rejoint le Visa Accelerator Program, été élue KPMG Enterprise Innovator of the Year 2025, et figure dans les PwC Fintechs to Watch 2025.

Le choix de l’Afrique du Sud et du Maroc n’est pas fortuit. Les deux pays disposent de marchés entrepreneuriaux dynamiques et d’infrastructures fintech avancées. Ensemble, ils concentrent plus de 5 millions de PME et un marché B2B de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Deux « portes d’entrée naturelles » vers le sud et le nord du continent, selon Zazu.

Forte de ses premiers résultats, la startup prévoit d’ouvrir un Seed Round début 2026, réservé à des investisseurs stratégiques. Ce tour doit permettre d’accélérer l’acquisition clients, d’enrichir la plateforme et d’étendre la solution à d’autres marchés africains.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro


1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste (…)
Lire la suite

Plus de 1700 étals et boutiques ouverts au marché Houndjro


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le nouveau marché moderne de Houndjro à Abomey, a officiellement ouvert (…)
Lire la suite

835 millions de FCFA pour la CBDH


30 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) (…)
Lire la suite

18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite

4,86 milliards FCFA pour la Cour des comptes en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la (…)
Lire la suite

4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un (…)
Lire la suite

La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

La PRMP de Dangbo exclue pour 5 ans pour manquements


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de (…)
Lire la suite

311 milliards FCFA pour les Enseignements Secondaire et Technique


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grandes lignes des secteurs des Enseignements Secondaire, Technique (…)
Lire la suite

La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 (…)
Lire la suite

Talon nomme la Dg CDC Bénin et le VP CCI Bénin au CA du Port


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) du Port Autonome (…)
Lire la suite

Le Prix Nobel James Robinson à Cotonou pour les JSEB 2025


24 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024, (…)
Lire la suite

8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
Lire la suite

Voici les nouvelles mesures fiscales au titre de l’année 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le projet de loi de finances gestion 2026 a été présenté à la (…)
Lire la suite

Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %


23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été (…)
Lire la suite

La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Lire la suite

FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Lire la suite

Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires