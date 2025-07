Zayed Sustainability Prize reçoit 7 761 candidatures de 173 pays

Zayed Sustainability Prize bat un nouveau record pour sa 17ᵉ édition. Le prestigieux prix des Émirats arabes unis dédié au développement durable a reçu 7 761 candidatures, en provenance de 173 pays.

Une hausse impressionnante de 30 % de candidatures a été enregistrée pour la 17ᵉ édition du prestigieux prix des Émirats arabes unis dédié au développement durable (Zayed Sustainability Prize) comparativement à la précédente.

Le prix, qui a déjà amélioré la vie de plus de 400 millions de personnes dans le monde, continue d’attirer les solutions les plus novatrices dans six domaines : santé, alimentation, énergie, eau, action pour le climat et lycées du monde.

Parmi les projets soumis cette année, beaucoup intègrent des technologies de pointe : intelligence artificielle, captation de carbone, fintechs, robotique agricole, ou encore déssalement économe en énergie. Tous ont un objectif commun : répondre aux besoins vitaux des communautés locales avec des solutions durables et concrètes.

Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et Directeur général du Zayed Sustainability Prize, s’est félicité de cet élan global. « Ce record réflète un engagement mondial croissant envers des innovations évolutives et à fort impact. L’IA, en particulier, joue un rôle décisif dans toutes les catégories ».

Une mobilisation forte des pays émergents

Près de 85 % des candidatures viennent de pays en développement, notamment l’Inde, l’Éthiopie, l’Ouzbékistan, le Brésil et l’Indonésie. Les Émirats arabes unis et les États-Unis figurent aussi dans le top 10.

Les domaines ayant suscité le plus d’intérêt sont : l’action climatique (1 880 candidatures) et l’alimentation (1 630), suivies de la santé (1 497), des lycées du monde (1 070), de l’eau (863) et de l’énergie (821).

Le secteur de la santé a enregistré une forte hausse (+60 %) des projets, notamment en diagnostic par IA, logistique durable et soins décentralisés.

Toutes les candidatures vont maintenant être examinées par un cabinet de recherche indépendant. Un comité d’experts internationaux établira une liste restreinte. Le jury final, réuni en octobre, désignera les lauréats de chaque catégorie.

Les résultats seront annoncés le 13 janvier 2026 à Abu Dhabi, lors de la Semaine du développement durable.

Chaque lauréat organisationnel recevra 1 million de dollars US. Les six lycées gagnants, un par grande région du monde, recevront 150 000 dollars chacun.

À propos du Zayed Sustainability Prize

Le Prix, affilié à Erth Zayed Philanthropies, est la distinction phare des Émirats arabes unis dédiée aux solutions innovantes face aux défis mondiaux.

Créé en hommage à l’héritage et à la vision du père fondateur des Émirats, le Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, le Prix vise à accélérer le développement durable à l’échelle planétaire.

Chaque année, dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action pour le climat et Lycées du monde, le Prix distingue des organisations et des établissements scolaires pour leurs solutions révolutionnaires répondant aux besoins les plus pressants de la planète.

En 17 ans et à travers 128 lauréats, le Prix a eu un impact positif sur plus de 400 millions de vies, inspirant les innovateurs à amplifier leur action et à tracer un avenir durable pour tous.

