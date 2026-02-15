ZACHARIE Zul-Kifly élu maire de Parakou

La ville de Parakou dans le département du Borgou a un nouveau maire. C’est le conseiller ZACHARIE Zul-Kifly, élu sous les couleurs du parti Bloc républicain (BR), au scrutin du 11 janvier 2026, qui va diriger la municipalité durant les 7 prochaines années.

Un nouveau maire à la tête de la mairie de Parakou. Au terme de la cérémonie d’installation présidée par le préfet du Borgou ce dimanche 15 février 2026, ZACHARIE Zul-Kifly a été porté à la tête de la municipalité. A ses côtés aux postes de 1er et 2e adjoints au maire, on retrouve respectivement les conseillers ADAMBI Assimiou et OROU GANKOU Moustapha.

Le nouveau maire place son mandat sous le signe de la rigueur, de la productivité et de la redevabilité. Il a occupé par le passé, le poste de chef service recouvrement de la mairie, puis responsable des affaires économiques et financières du 2e arrondissement.

F. A. A.

