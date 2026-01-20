Youssouf ISSA, le plus jeune député de la 10e législature

Le plus jeune député de la 10e législature au Bénin est âgé de 31 ans. Youssouf ISSA est élu au terme des élections législatives du 11 janvier 2026 sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R), dans la première circonscription électorale.

Très peu connu du grand public sur la scène politique, Youssouf ISSA, âgé de 31 ans, sera membre du prochain bureau d’âge de l’Assemblée nationale, 10e législature.

Le jeune parlementaire selon les informations, a fait ses études secondaires à l’École Montaigne de Cotonou, où il a obtenu son baccalauréat. Il a poursuivi son parcours universitaire aux États-Unis. En 2016, il décroche une licence en finance à Suffolk University, puis un Master of Business Administration (MBA), option Business Analytics, à Bentley University en 2019, dans l’État du Massachusetts.

Sur le plan professionnel, le jeune député est actuellement en fonction à la Direction générale de la coopération internationale du ministère de l’Économie et des Finances. Avant d’être à ce poste, il fut conseiller aux affaires économiques à l’ambassade du Bénin près le Nigeria.

Fils de Issifou Saley ISSA, homme d’affaires et acteur politique très connu du paysage politique béninois, et plusieurs fois député à l’Assemblée nationale, Youssouf ISSA a bénéficié de l’appui de son père lors de la campagne électorale.

F. A. A.

20 janvier 2026 par ,