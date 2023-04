YouScribe participe à la 15ème édition des « 72 heures du Livre »

YouScribe, bibliothèque 100 % numérique, réaffirme son fort attachement à la Guinée en participant à la 15ème édition des « 72 heures du Livre ». Cette année, le plus grand événement culturel de la Guinée, qui se déroulera du 23 au 25 avril 2023, aura pour thème "Afrique, Littératures et Identités".

Depuis plusieurs années, YouScribe participe aux 72 heures du Livre de Conakry, organisés par L’Harmattan Guinée, un important partenaire de la bibliothèque numérique. Cette initiative culturelle, devenue incontournable, est le rendez-vous des acteurs du livre et de la culture, non seulement en Guinée mais aussi dans toute l’Afrique de l’Ouest francophone.

Présent dans plus d’une dizaine de pays d’Afrique, dont la Guinée officiellement lancée en 2022, YouScribe poursuit son engagement en faveur de l’accessibilité à la lecture et aux œuvres littéraires guinéennes et africaines pour les Africains. Conscient des réalités du continent telles que le faible taux de bancarisation et le manque d’infrastructures de distribution du livre, YouScribe propose sa bibliothèque numérique en streaming afin de permettre l’accès au savoir directement depuis son smartphone.

Faire découvrir la diversité et la richesse de la littérature guinéenne et africaine est la mission des 72 Heures du Livre. YouScribe partage le même combat. En effet, YouScribe s’engage, par la mise en avant des œuvres littéraires, à permettre la mise en relation des auteurs avec leur lectorat. Une philosophie qui s’inscrit en droite ligne avec la vision de la quinzième édition des 72 heures du livre relative à la sauvegarde et la diffusion du patrimoine littéraire africain.

« Le Salon du Livre de Conakry est devenu un évènement incontournable et une vitrine pour les acteurs du monde du livre sur le continent. Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau y prendre part et apporter notre contribution à la valorisation des auteurs, éditeurs présents sur place en publiant leurs ouvrages sur YouScribe et en les rendant ainsi accessibles au plus grand nombre. C’est là, à Conakry que tout a commencé pour nous. Participer à cet évènement est important et essentiel pour renouveler notre engagement constant pour le rayonnement de la littérature africaine. » s’enthousiasme Juan Pirlot de Corbion, fondateur de YouScribe.

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Une croissance qui devrait permettre à YouScribe d’atteindre, en 2022, 8 M€ de chiffres d’affaires. Plus de 2 000 éditeurs ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est soutenu par des actionnaires historiques (Thierry Dassault, Iris Capital, Inventures, Philippe van der Wees (Sodival), Charles Adriaenssen (Oaks), Habert Dassault Finances et, récemment, en décembre 2021, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) dans le cadre du programme France 2030.

19 avril 2023 par