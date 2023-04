YouScribe lance la troisième édition du Trophée des plumes.

YouScribe, bibliothèque numérique, et ses partenaires lancent du 17 avril au 7 mai la troisième édition de son prix littéraire le Trophée des plumes, dont l’objectif est la promotion et la valorisation des talents littéraires en France et en Afrique Francophone. Cette édition 2023 est placée sous le parrainage de l’auteur ivoirien Gauz.

Né de la volonté commune de YouScribe et Orange Money Europe de faire découvrir de nouveaux talents et de donner l’opportunité à tous de s’exprimer, le Trophée des Plumes, concours à dimension internationale, encourage et stimule la création littéraire en Afrique francophone et parmi la diaspora.

Avec plus d’un million de livres numériques, BD, livres audio et documents numériques disponibles en streaming, YouScribe favorise l’accès à la lecture, la culture et l’éducation à travers le monde. Le Trophée des Plumes illustre ici la volonté de YouScribe d’accompagner et d’encourager la création littéraire.

Lancé en 2021, les deux premières éditions du Trophée des plumes ont enregistré 365 participants et plus de 40 000 lecteurs. Le Trophée récompense les nouveaux talents selon trois catégories : la Plume du Public, la Plume du Jury et la Plume du Parrain.

Après Anzata Ouattara, en 2021 et Djaïli Amadou Amal, en 2022, le Trophée a la chance d’être cette année parrainé par l’auteur ivoirien Gauz. Engagé pour le rayonnement de la richesse littéraire du continent, Gauz a publié trois romans et a créé, en 2022 sa propre maison d’édition en Côte d’Ivoire : les éditions Srèlè. Convaincu que la création n’a pas de cloisonnement, Gauz a une belle formule pour définir son rôle de parrain : « Pour cette édition, je suis probablement plus le tuteur, car je veux aider à faire pousser des textes. »

Le thème de cette année, choisi par Gauz, est « Tu dors et je veille ». Parce que, selon les mots du parrain, « l’écrivain est celui qui veille sur les sociétés endormies, les peuples endormis. Parce que la plume de l’écrivain doit être capable de réveiller des consciences, des cultures et de la beauté. » Ainsi, du 17 avril au 7 mai, tous les écrivains en devenir qui le souhaitent sont invités à écrire, sur le thème proposé, une nouvelle d’environ 3 pages (soit 8 000 caractères) et à la publier sur YouScribe.

La cérémonie de remise de prix aura lieu le 15 juin 2023 et sera précédée, pour ce qui concerne la Plume du Public, d’une période de vote du 8 mai au 28 mai.

Le Trophée des plumes fédère des acteurs engagés en faveur de la culture et de la littérature africaine. Aux côtés de Orange Money Europe, le Trophée réunit les Éditions Nimba, maison d’éditions qui a vocation à montrer l’extraordinaire vitalité de la création africaine, la Fondation Orange, déjà incitatrice du Prix Orange du Livre en Afrique, Ônoan, communauté qui propose des séries d’ateliers théoriques et pratiques, Adamant, 1ère agence digitale en Afrique et Africa Radio, un pont entre les pays francophones du Continent et les diasporas. Tous ces partenaires sont également membres du jury.

À propos de YouScribe

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Une croissance qui devrait permettre à YouScribe d’atteindre, en 2022, 8 M€ de chiffres d’affaires. Plus de 2 000 éditeurs ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est soutenu par des actionnaires historiques (Thierry Dassault, Iris Capital, Inventures, Philippe van der Wees (Sodival), Charles Adriaenssen (Oaks), Habert Dassault Finances et, récemment, en décembre 2021, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) dans le cadre du programme France 2030.

Plus d’informations sur le Trophée des Plumes : https://www.youscribe.com/page/trophee-plumes-2023

