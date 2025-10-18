samedi, 18 octobre 2025 -

Crise de parrainage chez Les Démocrates

Yayi sommé de remettre la fiche de parrainage à Sodjinou




La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député Michel Sodjinou n’a pas encore connu son épilogue. A travers une décision rendue ce vendredi 17 octobre 2025, la Cour d’appel de Cotonou a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés dans le dossier de parrainage qui oppose le député et sa formation politique.

Boni Yayi et son parti, Les Démocrates (LD), doivent remettre au député Michel Sodjinou, la fiche de parrainage qui lui a été attribuée par la Commission électorale nationale autonome (CENA), dans le cadre de l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Et ce, parce que la Cour d’appel de Cotonou a confirmé l’ordonnance n° 254/AUD-PD/2025 rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, dans la crise que connait le député et son parti.
La Cour d’appel de Cotonou confirme ainsi la décision initiale et condamne Boni Yayi et son parti aux dépens ; l’ordonnant à remettre la fiche de parrainage nominatif, délivrée au député Michel François Sodjinou.
La procédure en urgence introduite par le camp Sodjinou, portait sur le refus présumé du parti de lui restituer sa fiche de parrainage, indispensable pour la présidentielle d’avril 2026 au Bénin.
Après l’examen des arguments, la Cour a estimé que la décision du juge des référés était fondée en droit et en opportunité.
Le dossier désormais clos à la Cour d’appel de Cotonou, pourrait connaître un nouveau rebondissement si Yayi et les siens décident de se pourvoir en cassation.
Les Démocrates avaient 72 heures compléter leur dossier à la CENA.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




