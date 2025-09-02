Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"

Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce mardi 2 septembre 2025, leurs fiches de parrainage à leur président Thomas Boni Yayi.

Après le retrait officiel des formulaires auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA), tous les députés du parti dont Basile Ahossi ont unanimement décidé de centraliser leurs parrainages entre les mains du leader du parti, Thomas Boni Yayi. Cet acte s’inscrit dans une démarche de discipline et de cohésion interne dans un contexte où l’obtention des parrainages constitue un enjeu décisif pour toute candidature à la présidentielle.

Cette centralisation des fiches entre les mains l’ex-président du Bénin, Boni Yayi laisse entrevoir une stratégie claire : faire bloc autour d’un potentiel candidat unique porté par Les Démocrates, dans l’optique de peser efficacement dans la compétition électorale de 2026. Le nom du candidat de l’opposition n’a pas encore été officiellement dévoilé.

