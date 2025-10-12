Yayi Boni aperçu à Lomé ce matin : que se trame-t-il au sein du parti LD ?

Alors que le parti LD devait poursuivre le processus de désignation de son duo de candidats, un coup de théâtre vient bousculer la scène politique. Yayi Boni, figure centrale du parti, a été aperçu ce matin à Lomé, alors même qu’il venait de reporter le Conseil national prévu pour ce week-end.

Ce déplacement soudain alimente toutes les spéculations. Des voix internes affirment qu’il s’agirait d’un voyage stratégique, destiné à recevoir des directives et des appuis financiers avant de revenir imposer ses choix au parti. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, mettrait sérieusement à mal l’image d’un processus démocratique libre et transparent.

Beaucoup de militants s’interrogent désormais : que vaut réellement la démocratie interne au LD si les décisions se prennent loin du pays, dans le secret des couloirs diplomatiques ?

L’heure est venue pour le parti de faire preuve de clarté et de cohérence. Car à force de manœuvres, c’est la confiance de la base qui s’effrite.

